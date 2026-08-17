کتاب «مستضعفین و مستکبرین» وزیر کشاورزی مالزی با محوریت مقاومت ایران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «مستضعفین و مستکبرین» اثر محمد صبو، وزیر کشاورزی مالزی، با محوریت عدالت، مقاومت و مقابله با سلطه در کوالالامپور رونمایی شد.

در این مراسم که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، محمد صبو با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت که آمریکا و رژیم صهیونیستی با تصور اینکه می‌توانند با هدف قرار دادن رهبر ایران، جمهوری اسلامی را تضعیف کنند وارد جنگ شدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند.

وزیر کشاورزی مالزی افزود که برخلاف محاسبات دشمن، پس از جنگ همبستگی و وحدت بیشتری در میان مردم ایران شکل گرفت و این مسئله نشان‌دهنده زنده بودن روحیه مقاومت در این کشور است.

صبو همچنین تأکید کرد که شناخت ایران نباید تنها به مسائل نظامی و موشکی محدود شود، بلکه ایران در عرصه‌های علم، فناوری، دانشگاه و حوزه‌های اجتماعی نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. وی همچنین از حضور گسترده زنان ایرانی در عرصه‌های علمی و اجتماعی سخن گفت.

کتاب «مستضعفین و مستکبرین» در ۲۱ فصل و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی، مفهوم مستضعفان و مستکبران و مناسبات قدرت و سلطه در طول تاریخ را بررسی می‌کند و بخش قابل توجهی از آن به موضوع مقاومت ایران اختصاص دارد.

در این مراسم، دکتر حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی نیز حضور داشت. وی در یادداشتی، انتشار این کتاب را فرصتی برای بازخوانی مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، استقلال، کرامت انسانی و نفی سلطه دانست.

ارزانی تأکید کرد که آرمان‌ها با فقدان انسان‌هایی که برای آنها ایستادگی کرده‌اند، پایان نمی‌یابند؛ بلکه می‌توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند و در حافظه تاریخی ملت‌ها ماندگار بمانند. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتشار این اثر در مالزی را همچنین فرصتی برای گفت‌وگوی فرهنگی و تمدنی میان ملت‌های مسلمان و بازخوانی مفاهیم مشترکی همچون عدالت، آزادی و مقابله با سلطه دانست.

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