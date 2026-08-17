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سودان؛ آوارگی ۴۰ هزار نفر از منطقه قیسان در پی تشدید درگیری‌ها

۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳
کد مطلب: 1853542
سودان؛ آوارگی ۴۰ هزار نفر از منطقه قیسان در پی تشدید درگیری‌ها

یک سازمان حقوق بشری سودانی از آوارگی حدود ۴۰ هزار نفر طی هفت روز گذشته از منطقه قیسّان در ایالت نیل آبی خبر داد؛ در حالی که ادامه درگیری‌ها، بارندگی‌های فصلی و کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی، سرپناه و خدمات درمانی، شرایط آوارگان را وخیم‌تر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سازمان «حمایت از قربانیان دارفور» روز دوشنبه اعلام کرد حدود ۴۰ هزار نفر از ساکنان قیسّان و مناطق اطراف آن به مناطقی از جمله «دیم سعد»، «ود المحامی» و «الکار» پناه برده‌اند که بیشتر آنان را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهند.

این سازمان اعلام کرد برخی آوارگان در شرایط بارندگی و آغاز فصل پاییز، با قایق از رودخانه عبور کرده و برای یافتن مناطق امن‌تر خانه‌ها و منابع درآمد خود را ترک کرده‌اند.

این سازمان همچنین نسبت به تخریب پل ارتباطی میان «بکوری» و «امورا» در قیسّان در پی گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش سودان ابراز نگرانی کرد و گفت این پل یکی از مسیرهای اصلی جابه‌جایی مردم و انتقال کالا و مواد غذایی بوده است.

این نهاد ضمن درخواست برای حفاظت از غیرنظامیان و توقف هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، خواستار تحقیقات درباره این حمله و محاکمه عاملان آن شد.

این موج جدید آوارگی پس از آن رخ داده که نیروهای پشتیبانی سریع در پایان هفته گذشته کنترل شهرهای قیسّان و الکرَمک در ایالت نیل آبی را در پی تشدید درگیری‌ها به دست گرفتند.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگ میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع است؛ جنگی که بنا بر این گزارش تاکنون دست‌کم ۵۹ هزار کشته و حدود ۱۳ میلیون آواره بر جای گذاشته و بیش از ۳۰ میلیون نفر را نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است.

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