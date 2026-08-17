به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «حمایت از قربانیان دارفور» روز دوشنبه اعلام کرد حدود ۴۰ هزار نفر از ساکنان قیسّان و مناطق اطراف آن به مناطقی از جمله «دیم سعد»، «ود المحامی» و «الکار» پناه برده‌اند که بیشتر آنان را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهند.

این سازمان اعلام کرد برخی آوارگان در شرایط بارندگی و آغاز فصل پاییز، با قایق از رودخانه عبور کرده و برای یافتن مناطق امن‌تر خانه‌ها و منابع درآمد خود را ترک کرده‌اند.

این سازمان همچنین نسبت به تخریب پل ارتباطی میان «بکوری» و «امورا» در قیسّان در پی گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش سودان ابراز نگرانی کرد و گفت این پل یکی از مسیرهای اصلی جابه‌جایی مردم و انتقال کالا و مواد غذایی بوده است.

این نهاد ضمن درخواست برای حفاظت از غیرنظامیان و توقف هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، خواستار تحقیقات درباره این حمله و محاکمه عاملان آن شد.

این موج جدید آوارگی پس از آن رخ داده که نیروهای پشتیبانی سریع در پایان هفته گذشته کنترل شهرهای قیسّان و الکرَمک در ایالت نیل آبی را در پی تشدید درگیری‌ها به دست گرفتند.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ درگیر جنگ میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع است؛ جنگی که بنا بر این گزارش تاکنون دست‌کم ۵۹ هزار کشته و حدود ۱۳ میلیون آواره بر جای گذاشته و بیش از ۳۰ میلیون نفر را نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است.

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