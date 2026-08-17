به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد القطان، روحانی اهل‌تسنت لبنانی و رئیس انجمن «قولنا و العمل» (گفتار و کردار ما)، بر لزوم ایستادگی در برابر دشمن صهیونیستی و حمایت از مقاومت تأکید کرد.

شیخ احمد القطان تأکید کرد که باید در برابر دشمن بایستیم و مقاومت کنیم و از اقدامات مقاومت در همه جا به‌ویژه در فلسطین و لبنان حمایت نماییم.

وی با اشاره به زبان حال منافقان، گفت: اسرائیل مظلوم است! این ما هستیم که علیه او اقدام می‌کنیم و به او تجاوز می‌کنیم؛ بنابراین اسرائیل مجبور به دفاع از خود است و به ناچار ما را می‌کشد و خاک سرزمین ما و روستاهایمان را زیر و رو می‌کند و کودکان و زنان و سالمندانمان را به قتل می‌رساند.

القطان این را زبان حال کسانی دانست که به دنبال عادی‌سازی روابط و صلح با دشمنی هستند که از انسانیت بویی نبرده است.

روحانی اهل‌تسنت لبنانی تأکید کرد که دشمن صهیونیستی سرزمین و مقدسات ما را غصب کرده و اصلاً خدا و حق و انسانیت را نمی‌شناسد.

وی گفت: بنابراین ما باید در برابرش بایستیم و مقاومت کنیم و حامی جنبش‌های مقاومت در هر کجا باشیم، به‌ویژه در فلسطین و لبنان.

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