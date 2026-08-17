رویترز: ایران سیاست خود را از دفاعی به «کاملاً تهاجمی» تغییر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامی از او نبرده، گزارش داد که ایران تصمیم گرفته سیاست خود را از حالت دفاعی به حالت «کاملاً تهاجمی» تغییر دهد.

مقام مذکور با بیان اینکه تکیه بر میانجی‌ها برای رسیدن به صلح پایدار واقع‌بینانه نیست، گفت که ایران ضرب‌الاجل چند هفته‌ای برای اجرای کامل تفاهم‌نامه توسط آمریکا تعیین کرده و هشدار داد که ایران منتظر نخواهد ماند تا آمریکا محاصره دریایی را به طور نامحدود ادامه دهد.

طبق این گزارش به استناد اظهارات مقام مذکور، «همه نهادهای ایرانی در صورت شکست دیپلماسی برای تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و سراسر منطقه آماده خواهند بود.»

دیروز معاون سیاسی سپاه، سردار جوانی، ضمن بیان اینکه آغازگر جنگ دشمن بوده و اقدامات ایران جنبه تدافعی دارد، هشدار داد که «ممکن است اقدامات ایران در آینده جنبه تهاجمی هم پیدا کند.»

وی تأکید کرد که نیروهای مسلح بر اساس احکام صادر شده، رویکردهای تحولی خواهند داشت و هر اقدامی برای دفاع از کشور، تأمین امنیت و خنثی‌سازی تهدیدات دشمن در زمان لازم انجام خواهد شد.

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