جروزالم پست: نتانیاهو برای جلوگیری از فشار آمریکا، حملات اسرائیل در غزه را محدود کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش جروزالم پست، نتانیاهو خواستار کنترل سطح حملات در غزه شده تا عملیات نظامی به مرحله‌ای نرسد که دولت دونالد ترامپ را به اتخاذ اقدامات دیپلماتیک علیه رژیم صهیونیستی، از جمله اعمال محدودیت‌های تسلیحاتی، وادار کند. تنها استثنا در این دستور، مواردی است که نیروهای اسرائیلی یا شهرک‌های اطراف غزه با تهدید فوری مواجه باشند.

همزمان، دولت آمریکا با هدف کاهش تنش در غزه و لبنان، جرد کوشنر و استیو ویتکاف را برای پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک به منطقه اعزام کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو درباره مرحله دوم طرح آمریکا برای غزه ادامه دارد.

حماس اعلام کرده است که با نقشه راه پیشنهادی برای مرحله دوم موافق است؛ طرحی که شامل آتش‌بس دائمی، عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از غزه، تداوم کمک‌های بشردوستانه و آغاز روند بازسازی است. با این حال، نتانیاهو خواستار خلع سلاح کامل حماس شده و این طرح را نپذیرفته است.

همزمان، حملات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه دارد و منابع فلسطینی از کشته و زخمی شدن شماری از فلسطینیان در حملات و تیراندازی‌های اخیر خبر داده‌اند. از سوی دیگر، منابع صهیونیستی نسبت به بازسازی توان نظامی حماس ابراز نگرانی کرده‌اند و مدعی شده‌اند افراد مسلح در نزدیکی «خط زرد» به تجهیزات مهندسی مورد استفاده ارتش اسرائیل دست یافته‌اند.

این تحولات در شرایطی است که ارتش رژیم صهیونیستی عملیات گسترده‌ای برای شناسایی و تخریب تونل‌ها در مناطق تحت کنترل خود انجام می‌دهد و همزمان محدودیت‌های اعمال‌شده بر استفاده از نیروی نظامی، به موضوعی مورد اختلاف در محافل سیاسی و نظامی این رژیم تبدیل شده است.

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