به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس یک نظرسنجی که روز یکشنبه توسط مؤسسه «کانتار» برای سازمان پخش عمومی رژیم صهیونیستی انجام شده و ۱۱۰۳ نفر در آن شرکت کردهاند، لیکود با از دست دادن یک کرسی به ۲۳ کرسی رسیده و با حزب آیزنکوت برابر شده است.
در مقابل، حزب «با هم» به رهبری نفتالی بنت با افزایش یک کرسی به ۱۴ کرسی و حزب راست افراطی «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر با افزایش دو کرسی به ۱۰ کرسی رسیدهاند؛ حزب «صهیونیسم دینی» نیز از پنج به چهار کرسی کاهش یافته است.
در سطح اردوگاههای سیاسی نیز ائتلاف منتسب به نتانیاهو از ۵۳ به ۵۲ کرسی کاهش یافته، در حالی که اردوگاه نزدیک به آیزنکوت با یک کرسی افزایش به ۵۷ کرسی رسیده است.
با این حال، هیچیک از دو اردوگاه به حد نصاب ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت در کنست ۱۲۰ عضوی دست نمییابد.
همچنین چند حزب از جمله «خانه صهیونیستی-ذخیره» و «وحدت» نتوانستهاند از حد نصاب انتخاباتی عبور کنند.
این نظرسنجی همچنین از تغییر معادلات در رقابت بر سر نخستوزیری حکایت دارد. ۴۱ درصد از شرکتکنندگان آیزنکوت را مناسبترین گزینه برای نخستوزیری دانستهاند، در حالی که نتانیاهو ۳۶ درصد حمایت را به دست آورده است.
این نتیجه در مقایسه با نظرسنجی قبلی معکوس شده؛ در آن نظرسنجی نتانیاهو ۴۱ درصد و آیزنکوت ۳۶ درصد را کسب کرده بودند. برتری نتانیاهو بر نفتالی بنت نیز از ۱۰ به تنها دو درصد کاهش یافته و اکنون ۳۷ درصد نتانیاهو را مناسبتر دانستهاند، در حالی که این رقم برای بنت ۳۵ درصد است.
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