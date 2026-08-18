به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «متیو هو»، کهنهسرباز نیروی دریایی آمریکا در جنگ عراق و افسر سابق وزارت امور خارجه این کشور در جنگ افغانستان است. وی در سال ۲۰۰۹، پس از انتصاب به مقامی در وزارت امور خارجه، در اعتراض به تشدید جنگ افغانستان توسط دولت اوباما، از سمت خود در افغانستان استعفا داد. او اکنون بهعنوان تحلیلگر و مفسر مسائل سیاست خارجی و نظامی، بهعنوان عضو ارشد شبکه رسانهای آیزنهاور فعالیت میکند.
این مقام پیشین وزارت خارجه ایالات متحده در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، به تشریح جنگ آمریکا علیه ایران، تبیین ابعاد شکست واشنگتن و جنبههای پیروزی ایران در این جنگ پرداخته است.
توافق ایران و عمان، پیروزی تهران در جنگ را تثبیت میکند
متیو هو در پاسخ به پرسشی درباره توافق احتمالی ایران و عمان درباره ترافیک دریایی در تنگه هرمز گفت: ما هنوز جزئیات توافق ایران و عمان را ندیدهایم و فقط یک ایده کلی از چگونگی آن داریم؛ بر این اساس که ایران ورودی شمالی خلیج فارس را کنترل میکند و کنترل خروجی را نیز به اشتراک میگذارد. این، البته، چارچوبی است که ثبات را برای تجارت به داخل و خارج از خلیج فارس برای سالها یا دهههای آینده فراهم میکند.
وی افزود: با این حال، اهمیت این توافق، بهویژه برای من، در کنترل ایران بر آنچه وارد خلیج فارس میشود، نهفته است که عملاً کشتیهای جنگی آمریکایی و همچنین کشتیهایی را که قرار است پایگاههای آمریکایی در منطقه را تجهیز کنند، متوقف میکند. این جنبه از توافق بین ایران و عمان واقعاً پیروزی ایران در این جنگ را تثبیت و تحکیم میکند و این اتفاق تأثیر عمیقی بر آمریکاییها و توان آنها برای حفظ نیروهایشان در خاورمیانه خواهد گذاشت و طبیعتاً باعث انتقال بیشتر نیروهای آمریکایی به اسرائیل و اردن خواهد شد؛ زیرا پایگاههایی که آنها در سراسر خلیج فارس، در کویت، عربستان سعودی، بحرین و قطر داشتند، در وضعیت ناپایداری قرار دارند.
حالا اینکه آیا این توافق بین ایران و عمان پایدار خواهد بود یا خیر، بخش زیادی از آن به این جنگ و اینکه آیا ایالات متحده تصمیم به پذیرش این توافق خواهد گرفت یا خیر، برمیگردد.
ترامپ فقط به خودش وفادار است
هو در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ و تحولاتی مانند بسته بودن تنگه هرمز بر انتخابات میاندورهای آمریکا و موضع دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و اینکه او برای جلوگیری از این پیامدها مجبور به انجام چه اقداماتی خواهد شد، گفت: سؤال جالبی است، زیرا ما در دونالد ترامپ شخصیتی را نمیبینیم که خیلی نگران انتخابات میاندورهای باشد. در واقع، او بهصراحت گفته است که چندان نگران اقتصاد و شرایط مالی خانوادههای آمریکایی نیست و این واقعاً با نحوه عملکرد اسلاف او یا انتظاری که از آنان میرفت، کاملاً متفاوت است.
بنابراین، همانطور که میدانید، این یکی از ویژگیهای دونالد ترامپ است؛ او غیرمنطقی است، مردد است، دیوانه است و مطمئناً به هیچوجه مسیر مشخصی را که به یک ایدئولوژی، نهاد یا ساختار قدرتش وابسته باشد، دنبال نمیکند. ترامپ فقط به خودش وفادار است.
این بدان معناست که انتظار میرفت رئیسجمهور، حتی برای حفظ آبرویش هم که شده، هر کاری برای خروج از این جنگ که در ایالات متحده بهشدت منفور است و پیامدهای اقتصادی برای مردم آمریکا دارد، انجام دهد؛ چه با اعلام پیروزی و بیرون آوردن نیروهای آمریکایی از منطقه، چه با متوقف کردن جنگ، چه با ورود به یک توافق و چه با مشارکت در یک راهحل سیاسی و دیپلماتیک واقعی برای جنگ؛ مثلاً با پایبندی به تفاهمنامهای که چند ماه پیش امضا کرد. اما در حال حاضر چنین رویکردی را مشاهده نمیکنیم.
بنابراین، غیرقابلپیشبینی بودن دونالد ترامپ، غیرمنطقی بودن او و ابهام و عدم قطعیتی که او به جنگ خاورمیانه میآورد، اینجا نیز با نزدیک شدن به انتخابات در ماه نوامبر، توسط آمریکاییها احساس میشود.
ترامپ و غرامت جنگی؛ بازی با تیترهای خبری
این کهنهسرباز آمریکایی در ادامه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای ترامپ مبنی بر دریافت غرامت جنگی از ایران به دلیل جنگ در منطقه، نوعی اذعان به قدرت نظامی ایران نیست و آیا این ادعا اساساً درست است، گفت:
من فکر نمیکنم که درخواست دونالد ترامپ از ایران برای پرداخت غرامت به ایالات متحده، به بهانه خسارتهای واقعی یا خیالی وارده به این کشور در دهههای گذشته، موضع او را توجیه کند؛ بلکه به اعتقاد من، این چیزی بیش از ژست و نمایش از سوی رئیسجمهور آمریکا نبوده و صرفاً نشاندهنده تلاش او برای حفظ تیترهای خبری به نفع خود و کنترل روایت است.
این مهمترین چیزی است که باید درباره ترامپ درک کرد و در واقع، مربوط به کنترل شخصی اوست. او میخواهد کسی باشد که جنگها را شروع میکند و پایان میدهد؛ او میخواهد کسی باشد که شروع یا پایان مذاکرات را اعلام میکند. او میخواهد کسی باشد که میگوید مذاکرات در جریان است یا مذاکرات متوقف شده است. او میخواهد با انتشار پیامهایش، تعیینکننده جریان روایت و تیترهای خبری باشد و در این مورد، او بهعنوان تعیینکننده شروط پایان این جنگ دیده شود.
بنابراین، من درخواست ترامپ برای غرامت را جدی نمیگیرم و کاملاً میدانم که این صرفاً یک نمایش از سوی او بوده و حرفهایی توخالی و بیاساس است.
آمریکاییها قابل اعتماد نیستند!
وی در ادامه درباره گمانهزنیها در مورد مذاکرات ایران و آمریکا و احتمال دستیابی به توافق و اینکه هرگونه توافقی چقدر پایدار خواهد بود، تصریح کرد: من فکر نمیکنم هیچ توافقی پایدار باشد. خیلی تردید دارم که واقعاً توافقی امضا شود. من توافقی را که یک راهحل دائمی برای جنگ باشد، ممکن نمیبینم.
به اعتقاد من، ایالات متحده به دلایلی که با واقعیتهای سیاسی امپراتوری آمریکا ارتباط دارد، چنین امتیازاتی را نخواهد داد و ایران نیز هیچیک از امتیازات مورد نظر آمریکاییها را نخواهد داد؛ زیرا در این جنگ پیروز شده است و آنها هستند که کنترل اوضاع را در دست دارند.
بنابراین، فکر نمیکنم شاهد امضای توافقی باشیم و اگر توافقی امضا شود، مشابه اتفاقی خواهد بود که در یادداشت تفاهم دیدیم؛ بهطوری که آمریکا تنها پس از چند هفته یا شاید دو ماه، توافق را لغو کرد و بهسادگی نادیده گرفت.
من از همان ابتدا از امضای یادداشت تفاهم شوکه شدم. بنابراین، فکر میکنم هر توافقی که آمریکاییها تحت این ریاستجمهوری امضا کنند، قابل اعتماد نخواهد بود و تا زمانی که حداقل تغییری در کاخ سفید ایجاد نشود، باید در ایران این درک وجود داشته باشد که امنیت و حاکمیت شما صرفاً بر اساس بازدارندگی شما خواهد بود؛ حال اینکه آیا این بازدارندگی از طریق کارزارهای نظامی، جنگ اقتصادی یا تلاشهای دیپلماتیک حاصل میشود، بعداً مشخص خواهد شد.
اما من میگویم که هیچ توافقی در ایالات متحده و تحت این ریاستجمهوری امضا نشده است که به آن پایبند بوده باشد یا بتوانید به آن اعتماد کنید. بنابراین، من باور ندارم که توافقی حاصل شود و اگر توافقی حاصل شود، مطمئناً پایدار نخواهد بود؛ زیرا آمریکاییها قابل اعتماد نیستند.
ایران در جنگ، برتری نظامی خود را به آمریکا و اسرائیل تحمیل کرد
متیو هو، درباره دستاوردهای ایران در جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل گفت: دستاوردهای ایران در این جنگ بسیار زیاد بود. مقصودم بهطور ویژه در بُعد نظامی است. شما شاهد بودید که ارتش ایران بهصورت متقارن و نامتقارن جنگید و نهتنها به بنبست نرسید، بلکه در واقع از جهاتی بر اسرائیلیها و آمریکاییها برتری پیدا کرد. آنها آمریکاییها را مجبور کردند تا پایگاههای خود را در سراسر خلیج فارس تخلیه کنند. آنها نیروی دریایی آمریکا را مجبور کردند که هزار کیلومتر از سواحل ایران فاصله بگیرد. ایرانیها با آمریکاییها و اسرائیلیها بهگونهای جنگیدند که دکترین نظامی آنها را وارونه کردند. این اتفاق فقط برای ایران یا خاورمیانه مهم نیست، بلکه برای کل جهان مهم است.
وی افزود: این اتفاق نشان میدهد که دکترین نظامی آمریکا و همچنین سلاحهای آن در قرن بیستویکم قادر به پیروزی در یک جنگ نیستند. بنابراین، این امر در سطح جهانی تأثیر میگذارد و به جهانیان نشان میدهد که ارتش ایالات متحده بسیار سطحی است و میتواند صرفاً در نقش یک نیروی پلیس استعماری مهارت داشته باشد.
آمریکا شاید در انجام اشغالگریهایی که در نهایت نیز مجبور به ترک آنها در مکانهایی مانند عراق یا افغانستان میشود، مهارت داشته باشد؛ شاید بتواند جنگهای نیابتی فاجعهباری را در مکانهایی مانند لیبی و سوریه ادامه دهد، اما در واقع نمیتواند در یک جنگ مدرن در قرن بیستویکم علیه یک ملت، بهویژه ملتی که نشان داده است برای داشتن جایگاهی بهعنوان یک قدرت جهانی آماده و جدی است، پیروز شود.
دستاوردهای سیاسی ایران؛ فراتر از میدان جنگ
این کهنهسرباز آمریکایی گفت: من فکر میکنم این یکی دیگر از دستاوردهای ایران است که نشان داد یک قدرت جهانی است؛ نهفقط به دلیل موقعیت جغرافیایی متمایز در شمال تنگه هرمز که بر اساس آن میتواند ترافیک ورودی و خروجی خلیج فارس را کنترل کند، بلکه به دلیل داشتن رهبری توانمند و شایسته که توانست برای این جنگ آماده شود، اقتصاد خود را آماده کند و صنعت خود را آماده کند و همچنین آسیبپذیریها و نقاط ضعف دشمنان خود را شناسایی کند.
وی ادامه داد: بنابراین، درک نقاط ضعف آمریکاییها و اسرائیلیها و کشورهای عربی، بلکه درک آسیبپذیریهای سیستم اقتصادی جهان و سپس تدوین استراتژیای که میتواند بر آن سیستم فشار وارد کند تا به یک نتیجه سیاسی برسد، موضوع بسیار مهمی است.
شاهد هستید که ایرانیها نهتنها فشار سیاسی بزرگی را بر ائتلاف آمریکا و حتی بر روابط آنها با کشورهای تابع خود در سراسر خاورمیانه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد کردند، بلکه شما همچنین شاهد این فشار سیاسی در سراسر جهان بودید.
برای مثال، «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، گفت که میخواهد اسپانیا را از ناتو بیرون کند. او انواع مسائل بین اروپا و ایالات متحده را در شش ماه گذشته مطرح کرد که تنشهایی را که از قبل وجود داشت، تشدید کرد. همین امر در مورد ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای اقیانوس آرام و آسیا صدق میکند؛ کشورهایی که بهشدت از این شوک، شوک انرژی جهانی و فشارهای سیاسی که بر ایالات متحده و روابطش با آن کشورها سایه افکنده است، رنج میبرند.
هو در پایان گفت: بنابراین، من فکر میکنم جنبههای زیادی وجود دارد که میتوانیم در مورد دستاوردهای ایرانیها، از جمله دستاوردهای نظامی، به آنها بپردازیم. اما دستاوردهای سیاسی بسیار مهمی نیز وجود دارد که نهتنها در تعیین روابط ایران با همسایگانش در خاورمیانه و جهان، بلکه در شکلدهی به آینده خاورمیانه و مسیر کلی امپراتوری رو به زوال آمریکا که تحت تأثیر این شرایط هم قرار خواهد گرفت، نقش خواهد داشت.
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