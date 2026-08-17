ادعای حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی در اربیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تشکیلات «مبارزه با تروریسم کردستان عراق» امروز (دوشنبه) از حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کردستان عراق، خبر داد.

به ادعای این تشکیلات، دو پهپاد انتحاری از نوع «حدید ۱۱۰» دفتر نخست‌وزیر کردستان عراق را هدف قرار داده‌اند که از سمت ایران به پرواز در آمده بودند و هیچ تلفات جانی به دنبال نداشتند.

طبق این اطلاعیه، محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان (پاراستن) نیز در منطقه «پیرمام» هدف این حملات پهپادی قرار گرفته است.

همزمان، مسرور بارزانی نیز در پیامی مدعی شد که دفتر شخصی‌اش در اربیل هدف پهپادهای ایرانی قرار گرفته است.

او این حمله ادعایی را محکوم کرد و آن را عامل بی‌ثباتی و ناامنی منطقه دانست. این ادعا در حالی مطرح شده است که هنوز هیچ منبع رسمی ایرانی چنین حمله‌ای را تأیید نکرده است.

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