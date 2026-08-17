صدها کشتی در تنگه هرمز منتظر تأییدیه سپاه/ ادعای ترامپ درباره کنترل آمریکا در تضاد با واقعیت میدان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار شبکه المیادین مستقر در نزدیکی تنگه هرمز امروز دوشنبه ۲۶ مرداد گزارش داد که صدها کشتی در جنوب تنگه هرمز منتظر صدور تأییدیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای عبور از این آبراه هستند.

این خبر در حالی است که دونالد ترامپ بارها ادعا کرده است که تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا است.

او حتی سه روز پیش گفته بود که آمریکا تنگه هرمز را به قلمرو خود اضافه خواهد کرد؛ هرچند در پی واکنش‌های تمسخرآمیز، یک مقام کاخ سفید به وال‌استریت ژورنال گفت که ترامپ شوخی کرده است.

رسانه آمریکایی ام‌اس‌نو نیز یکشنبه گذشته در تحلیلی نوشت که ادعای دونالد ترامپ درباره کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز با واقعیت‌های میدان جنگ در تضاد است و او با لفاظی درباره برتری آمریکا تلاش می‌کند واقعیتی متفاوت را پنهان کند و آن واقعیت آن است که ایران در حال افزایش اهرم‌های فشار خود است.

به نوشته این رسانه، تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان به بخش کوچکی از سطح پیش از جنگ محدود شده است، چرا که آمریکا قادر نیست عبور امن کشتی‌های تجاری را تضمین کند و موشک‌ها، پهپادها و شناورهای ایرانی همچنان تهدیدی جدی برای کشتی‌هایی که طبق ضوابط تهران عمل نمی‌کنند، محسوب می‌شوند.

چهارشنبه هفته گذشته نیز روزنامه وال‌استریت ژورنال با انتشار آمارها و ارقام جدید، ادعای دونالد ترامپ درباره تسلط ایالات متحده بر تنگه هرمز را به چالش کشید.

این روزنامه با استناد به داده‌های مربوط به مؤسسات ردیابی تردد کشتی‌ها گزارش داد که یک روز پیش از انتشار این گزارش، تنها ۱۴ شناور از این آبراه بین‌المللی عبور کرده‌اند. این در حالی است که پیش از جنگ روزانه ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور می‌کردند.

در این راستا، امین ناصر، مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو، گفته است که تسلط ایران بر تنگه از زمان آغاز جنگ توسط آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه نفت برای جهان هزینه داشته است.

طبق داده‌های شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر» که وال‌استریت ژورنال به آن استناد کرده، حدود نیمی از کشتی‌هایی که در ماه اوت ریسک عبور از تنگه را پذیرفتند، مسیری را انتخاب کردند که توسط ایران مدیریت می‌شود. طبق گزارش این روزنامه، از میان ۱۶۶ عبور انجام‌شده در ماه اوت، تنها دو مورد از مسیر تحت حمایت آمریکا در امتداد عمان استفاده کردند.

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