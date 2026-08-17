واشنگتن در تلاش برای جبران کاهش ذخایر تسلیحات دقیق پس از جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی دریایی آمریکا امروز اعلام کرد که قراردادی ۲۲.۹ میلیارد دلاری به شرکت ریتون، زیرمجموعه RTX، برای افزایش تولید موشک‌های تاماهاوک اعطا کرده است.

این قرارداد در حالی اعلام شده که آمریکا در پی جنگ با ایران با کاهش ذخایر تسلیحات دقیق و پدافندی خود مواجه شده است. رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که آمریکا تقریباً تمام ذخایر موشک‌های دوربرد دقیق ATACMS و PrSM و نزدیک به نیمی از ذخایر موشک‌های تاماهاوک خود را در این جنگ مصرف کرده است.

به گزارش رویترز، هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارتخانه با همکاری نزدیک با صنایع دفاعی برای گسترش ظرفیت پایگاه صنعتی تولید مهمات کشور، از تمامی ابزارهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای عملیات‌های جاری استفاده می‌کند. او جزئیاتی در مورد میزان افزایش تولید این نوع موشک‌ها یا مدت قرارداد ارائه نکرد.

اخیراً جان مرشایمر، استاد برجسته روابط بین‌الملل، با اشاره به مصرف ۸۰ درصد موشک‌های تاد، ۶۵ درصد پاتریوت‌های آمریکا و ۵۰ درصد موشک‌های تاماهاوک در پی جنگ با ایران، هشدار داد که واشنگتن به شدت به ذخایر سلاح‌های پیشرفته خود آسیب زده که توان نظامی این کشور را در مناطق حیاتی مثل شرق آسیا با تهدید جدی مواجه کرده است.

................

پایان پیام/