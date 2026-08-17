به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مجتبی اشجری امروز دوشنبه، 26 مرداد 1405 در گفت‌وگویی با اشاره به فرارسیدن چهلمین روز خاکسپاری پیکر مطهر شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای اظهار کرد: آیین بدرقه، وداع، تشییع پیکر مطهر و مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای باشکوه از حضور مردم و نمایش همبستگی دینی و انسجام ملی ملت ایران بود.

وی افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از عشق و وفاداری ملت ایران به میهن اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و آرمان‌های مقاومت بود و بار دیگر عمق پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مراسم اربعین خاکسپاری شهید آیت‌الله خامنه‌ای در سراسر استان برگزار خواهد شد، گفت: این مراسم با شعار محوری «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» و با حضور مردم بصیر، ولایت‌مدار و انقلابی گیلان برگزار می‌شود.

اشجری ادامه داد: مراسم محوری اربعین خاکسپاری پیکر مطهر شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در این مراسم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم، تصریح کرد: مردم گیلان همواره در بزنگاه‌های مهم انقلاب اسلامی حضوری پرشور و اثرگذار داشته‌اند و انتظار می‌رود در مراسم اربعین خاکسپاری شهید آیت‌الله خامنه‌ای نیز با حضور گسترده خود، جلوه دیگری از وفاداری، بصیرت و همبستگی ملی و دینی را به نمایش بگذارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: این مراسم فرصتی برای گرامیداشت مقام و جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و اعلام پایبندی مردم به مسیر انقلاب اسلامی و مقاومت خواهد بود.

اشجری با تأکید بر اهمیت حضور نسل جوان در این آیین افزود: انتقال آرمان‌ها، ارزش‌ها و فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده از ضرورت‌های امروز جامعه است و برگزاری چنین مراسمی می‌تواند زمینه‌ای برای تبیین این مفاهیم و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان جوانان باشد.

وی در پایان از عموم مردم گیلان دعوت کرد با حضور گسترده و پرشور در مراسم اربعین خاکسپاری شهید آیت‌الله خامنه‌ای، ضمن گرامیداشت یاد و نام آن شهید، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر مقاومت تأکید کنند.

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