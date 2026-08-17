به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، در آیین بزرگداشت «امام مجاهد شهید» که روز دوشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انقلابی ماندن حوزه‌های علمیه اظهار کرد: اگر حوزه علمیه انقلابی نباشد و در مسیر گام دوم انقلاب قرار نگیرد، به تعبیر امام مجاهد شهید، منزوی خواهد شد؛ بنابراین حوزه باید خود را با تحولات جامعه و نیازهای روز همراه کند.

وی افزود: از سوی دیگر نیز نمی‌توان اثرگذاری عجیب و ممتاز حوزه‌های علمیه، نهادهای دینی، علمای ربانی و مبلغان را در این عرصه نادیده گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دو نوع نگاه به حوزه علمیه و نهاد روحانیت گفت: می‌توان یک نگاه حداقلی به حوزه داشت و آن را صرفاً به تولید برخی فروعات، پرداختن به بعضی مسائل و تدوین کتاب‌هایی محدود کرد که انتشار آنها نیز از محدوده‌ای خاص فراتر نرود و در نهایت حضور این آثار بیشتر در کتابخانه‌ها باشد.

صلح‌میرزایی ادامه داد: در تاریخ حوزه، داستان‌هایی درباره برخی بزرگان نقل شده است که گاهی ورود آنان به حوزه تا خروج از آن، به نوعی فاصله گرفتن از مسائل و تحولات اجتماعی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی اخبار و نامه‌های مربوط به مسائل جامعه نیز ممکن بود کمتر مورد توجه قرار گیرد. این نگاه را می‌توان به نوعی از «انقلابی سکولار» نیز نسبت داد؛ یعنی فرد یا نهادی که خود را انقلابی می‌داند، اما ارتباط مؤثر و مستمر با جامعه و تحولات آن ندارد.

وی با بیان اینکه سکولاریسم نیز می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد، تصریح کرد: یک نوع سکولاریسم حداکثری وجود دارد که اساساً دین را از اجتماع خارج می‌کند و آن را به گوشه خلوت زندگی انسان‌ها محدود می‌سازد؛ به این معنا که دین نباید در عرصه آموزش و پرورش، فرهنگ، هنر، سیاست و دیگر حوزه‌های اجتماعی مداخله داشته باشد. البته ممکن است از نوعی سکولاریسم نسبی نیز سخن گفته شود که حداقل‌هایی از ارتباط اجتماعی را حفظ می‌کند.

وی تأکید کرد: چنین نگاهی اساساً با حقیقت حوزه‌های علمیه اسلامی و شیعی سازگار نیست. حوزه علمیه در امتداد خط انبیا قرار دارد و نمی‌تواند نسبت به جامعه بی‌تفاوت باشد. در بیانات امام مجاهد شهید نیز بارها بر این مسئله تأکید شده است که حوزه‌های علمیه نمی‌توانند سکولار باشند.

صلح‌میرزایی با اشاره به تأکید امام مجاهد شهید بر پرهیز حوزه از بی‌تفاوتی نسبت به مسائل نظام گفت: اینکه گفته شود «ما به مسائل نظام کاری نداریم» یا «به مسائل حکومت کاری نداریم»، همان نگاه حداقلی و سکولار به حوزه است. حوزه نمی‌تواند خود را از جامعه و نظام جدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با اشاره به بحث «خدمات متقابل انقلاب اسلامی و حوزه علمیه» اظهار کرد: یکی از مسائلی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، خدماتی است که حوزه علمیه به انقلاب اسلامی ارائه کرده است.

وی افزود: نخستین خدمت حوزه علمیه، تربیت شخصیت‌هایی همچون حضرت امام خمینی(ره) بود؛ شخصیتی که فرزند و پرورش‌یافته حوزه بود و توانست انقلاب عظیمی را رقم بزند؛ انقلابی که آثار و تحولات آن تنها به ایران محدود نماند و در جهان نیز تحولاتی ایجاد کرد.

صلح‌میرزایی با اشاره به نقش علما و طلاب در گسترش پیام انقلاب اسلامی گفت: امام مجاهد شهید در یکی از دیدارها با جمعی از نمایندگان طلاب، به نقش روحانیون در رساندن پیام انقلاب به اقصی نقاط کشور اشاره کردند.

وی تصریح کرد: ممکن است دانشگاهیان در بسیاری از تحولات نقش مؤثری داشته باشند و معمولاً در یکی دو قرن اخیر، بخشی از حرکت‌های تحول‌آفرین از دانشگاهیان آغاز شده باشد، اما در مواردی جریان روشنفکری در همان محیط دانشگاهی محدود و محصور مانده است. این طلاب بودند که پیام امام را به اقصی نقاط کشور رساندند و اگر آنان این نقش را ایفا نمی‌کردند، انقلاب فکری و اجتماعی امام به این گستردگی شکل نمی‌گرفت.

صلح‌میرزایی با اشاره به نقش شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری و علامه طباطبایی گفت: در عرصه تولید فکر انقلابی نیز شخصیت‌هایی مانند شهید مطهری، علامه طباطبایی و خود امام مجاهد شهید نقش بسیار مهمی داشتند و مفاهیمی همچون توحید انقلابی، نبوت انقلابی و ولایت انقلابی را تبیین کردند.

وی افزود: امام مجاهد شهید با رویکردی صحیح به سیره اهل‌بیت(ع)، مبارزه و حیات سیاسی آنان را مورد توجه قرار داد و این نگاه در تثبیت انقلاب اسلامی نیز نقش داشت.

نماینده مجلس خبرگان با اشاره به نقش حوزویان در دوران مبارزه با رژیم پهلوی گفت: در دوران نهضت اسلامی، تعداد فراوانی از حوزویان تحت شکنجه قرار گرفتند، برخی همچون امام مجاهد شهید به تبعید رفتند و برخی دیگر نیز در زندان‌های رژیم ستمشاهی به شهادت رسیدند؛ از جمله مرحوم شهید آیت‌الله سعیدی و طلاب دیگری که در مسیر مبارزه به شهادت رسیدند.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز روحانیون و طلاب در دفاع مقدس حضور گسترده‌ای داشتند و تعداد شهدای طلاب و روحانیون نسبت به جمعیت این قشر، قابل توجه بود؛ موضوعی که در منشور روحانیت حضرت امام نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

صلح‌ میرزایی همچنین با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در ماه‌های اخیر گفت: در همین چند ماه اخیر، حوزه‌های علمیه با فرمان مراجع عظام و سپس پیگیری شورای عالی و مدیریت حوزه، از طلاب و استادان خواستند که در میان مردم حضور پیدا کنند و این امت به میدان آمده را دریابند.

وی ادامه داد: البته درباره تعبیر «امت مبعوث‌شده» باید به این نکته توجه کرد که این تعبیر را نباید تنها به یک مقطع خاص و حضور مردم در میدان پس از یک حادثه مشخص محدود کرد. امام مجاهد شهید پیش از آن نیز فرموده بودند که این بساط به دست مردم جمع شد و خداوند مردم را به میدان آورد و اگر حادثه و سختی دیگری نیز پیش بیاید، مردم دوباره به میدان خواهند آمد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی به میدان آمده‌اند؛ در سال ۱۳۴۲ و قیام ۱۵ خرداد، مردم به میدان آمدند و در دی و بهمن سال ۱۳۵۶ نیز شاهد حضور و نقش‌آفرینی آنان بودیم.

وی تأکید کرد: مردم در هر زمانی به امر حضرت حق می‌توانند به میدان بیایند و انقلاب را حفظ کنند. بنابراین، «مردم مبعوث‌شده» را نباید صرفاً به یک مقطع خاص محدود کرد؛ بلکه این مسئله بخشی از ظرفیت مستمر ملت ایران برای حضور و نقش‌آفرینی در صحنه‌های مختلف است.

صلح‌میرزایی در ادامه به خدمات انقلاب اسلامی به حوزه‌های علمیه نیز اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی نیز خدمات فراوانی به حوزه ارائه کرده است؛ یکی از مهم‌ترین آنها در عرصه تبلیغ است. امام مجاهد شهید همواره بر این نکته تأکید داشتند که حوزه باید ظرفیت عظیمی را که انقلاب اسلامی برای تبلیغ دین در اختیار آن قرار داده، بشناسد و از آن استفاده کند.

وی افزود: امروز حوزه‌های علمیه در حدود ۱۸۰ کشور جهان ارتباط و حضور دارند و در حوزه علمیه قم نیز طلابی از حدود ۱۸۰ ملیت تحصیل می‌کنند و برخی از آنان به جایگاه استادی رسیده‌اند. این ظرفیت عظیم، فرصت بزرگی برای تبلیغ و معرفی معارف اسلام و انقلاب اسلامی در سطح جهان است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت پویایی مادی و معنوی حوزه گفت: امام مجاهد شهید در سال ۱۳۸۹ در قم تأکید کرده بودند که حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از حوزه علمیه حمایت کند. البته ایشان میان حمایت از حوزه و مسئله شهریه و معیشت طلاب تفکیک قائل بودند، اما اصل حمایت مادی و پشتیبانی حاکمیت اسلامی از حوزه را مورد تأکید قرار داده بودند.

صلح‌میرزایی با اشاره به وضعیت امروز حوزه علمیه اظهار کرد: من از حوزه‌ای خدمت شما رسیده‌ام که به نظر می‌رسد بیان امام مجاهد شهید درباره حوزه انقلابی را فهم کرده است. اکثریت طلاب و استادان حوزه، چه برادران و چه خواهران طلبه، در مسیر انقلاب و خدمت به مردم قرار دارند.

وی گفت: امروز حدود ۲۰۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه داریم و عالمانی در اقصی نقاط کشور مشغول خدمت هستند. رشد حوزه‌های علمیه خواهران نیز از پدیده‌هایی است که به برکت انقلاب اسلامی شکل گرفته و امام مجاهد شهید نیز از این جریان حمایت کردند.

وی با تأکید بر جایگاه حوزه در انقلاب اسلامی تصریح کرد: حوزه علمیه در کنار انقلاب ایستاده است؛ حوزه مادر انقلاب است و هرجا که لازم بوده، تا پایان کار در میدان حضور داشته است.

صلح‌میرزایی با انتقاد از برخی جریان‌هایی که خود را با عناوین مختلف به عنوان نماینده روحانیت معرفی می‌کنند، اظهار کرد: گاهی افرادی که عمامه بر سر دارند، تحت عناوین مختلف و بعضاً عناوین جعلی، خود را نماینده جریان‌های روشنفکری یا روحانیت نواندیش معرفی می‌کنند. این مسئله می‌تواند به اصل عنوان و جایگاه روحانیت و همچنین به عنوان دانشگاهی لطمه بزند.

وی افزود: البته برخی از این افراد از دانش و توان علمی برخوردارند، اما باید میان افراد و جریان‌هایی که در گذشته در مسیر انقلاب فعال بوده‌اند و کسانی که بعدها خسته شده‌اند و از آن مسیر فاصله گرفته‌اند، تفاوت قائل شد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برخی افرادی که زمانی در مسیر انقلاب فعال بودند، امروز سرد شده‌اند و در مسیر انقلاب قرار ندارند و حتی ممکن است به جریان‌های مخالف انقلاب خدمت کنند. نباید این افراد را با جریان اصیل حوزه انقلابی یکسان دانست. گاهی نیز رسانه‌های زنجیره‌ای به این جریان‌ها کمک می‌کنند.

وی تأکید کرد: من به عنوان کسی که در حوزه حضور دارم، شهادت می‌دهم که جریان انقلابی در حوزه، جریان غالب در کشور ماست.

صلح‌میرزایی با تأکید بر اینکه مفهوم انقلاب اسلامی را نباید صرفاً به سال ۱۳۵۷ محدود کرد، گفت: انقلاب اسلامی فقط به معنای انقلاب سال ۱۳۵۷ نیست، بلکه به تعبیر امام مجاهد شهید، یک حرکت رستاخیزی است که از سال ۱۳۴۱ و با نخستین سخنرانی‌های امام راحل عظیم‌الشأن آغاز شد و این انقلاب، تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی تا رسیدن به طلوع خورشید ولایت عظما ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مسیر، منافقان و مخالفان انقلاب نیز آرام نخواهند نشست؛ همان‌گونه که امام مجاهد شهید در بیانیه‌های خود بر این مسئله تأکید کرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تعبیر «انقلاب در انقلاب» اظهار کرد: امام همواره از این تعبیر فاصله می‌گرفتند و آن را تعبیر دقیقی برای انقلاب اسلامی نمی‌دانستند؛ زیرا «انقلاب در انقلاب» زمانی معنا پیدا می‌کند که یک انقلاب اتفاق افتاده و تمام شده باشد و سپس انقلاب دیگری در دل آن شکل بگیرد.

وی گفت: امام فرمودند انقلاب اسلامی دارای مراحلی است و پنج مرحله را برای آن مطرح کردند. بنابراین اگر ما در مرحله سوم هستیم، به این معنا نیست که باید «انقلاب در انقلاب» انجام دهیم؛ بلکه بخشی از یک ایستگاه و مرحله انقلاب را طی کرده‌ایم و باید مراحل بعدی را نیز پشت سر بگذاریم.

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