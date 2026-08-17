به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وحید بافکری، معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان امروز دوشنبه، 26 مرداد 1405 در نشستی با اشاره به برنامهریزی کمیته امداد برای فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مددجویان در همایش عظیم پیادهروی اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: یکی از رویکردهای کمیته امداد، فراهم کردن فرصت بهرهمندی خانوادههای تحت حمایت از ظرفیتهای فرهنگی، معنوی و زیارتی است و در همین راستا برنامههای مختلفی برای اعزام مددجویان به اماکن مقدس در طول سال اجرا میشود.
وی افزود: در همین راستا و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ متعالی عاشورا، تقویت روحیه معنویت و فراهم کردن امکان بهرهمندی مددجویان از فیوضات معنوی زیارت کربلای معلی، پویش «شوق زیارت» در استان گیلان اجرا شد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان با بیان اینکه خیران در اجرای این طرح مشارکت مؤثری داشتهاند، تصریح کرد: با مشارکت نیکوکاران، حدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه برای سفر ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گیلان به کربلای معلی در ایام اربعین حسینی(ع) اختصاص یافته است.
بافکری ادامه داد: علاوه بر تسهیلات قرضالحسنه، براساس برنامهریزی انجامشده، مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در قالب کمکهزینه بلاعوض برای اعزام این مددجویان به کربلای معلی پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد گفت: در قالب طرح تربیتی «تا اوج» و با مشارکت شبکه فعالان تربیتی استانها (فتا) وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۴۰ نفر از دانشآموزان مورد حمایت کمیته امداد گیلان در ایام اربعین حسینی(ع) به کربلای معلی اعزام شدند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد گیلان خاطرنشان کرد: فراهم کردن بستر زیارت برای مددجویان، تنها به ایام اربعین محدود نمیشود و در طول سال تلاش میشود با استفاده از ظرفیت خیران و نیکوکاران، زمینه تشرف خانوادههای تحت حمایت به مشهد مقدس و کربلای معلی فراهم شود.
بافکری با تأکید بر نقش خیران در تحقق این امر، از مردم نیکوکار و نوعدوست استان خواست با مشارکت در برنامههای تأمین هزینه سفرهای زیارتی مددجویان، در فراهم کردن فرصت زیارت برای خانوادههای تحت حمایت سهیم شوند.
وی در پایان گفت: نیکوکاران و خیران میتوانند برای مشارکت در اعزام مددجویان به سفرهای زیارتی، از طریق شمارهگیری کد دستوری #9*8877* نسبت به واریز کمکهای خود اقدام کنند.
-----------------------
پایان پیام/ ۳۴۴
نظر شما