نگاه رهبر شهید انقلاب به زن، توحیدی و عقلانی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور شهید در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در آیین بزرگداشت «امام مجاهد شهید» که روز دوشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگاه زن و خانواده اظهار کرد: مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک در اندیشه رهبر شهید است و ابعاد این موضوع به اندازه‌ای گسترده است که نمی‌توان در فرصت کوتاه، همه ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های رهبر شهید از دهه ۶۰ تاکنون افزود: برای بررسی این موضوع می‌توان سیر اندیشه و عملکرد ایشان را از دهه ۶۰ دنبال کرد؛ از همان سال‌هایی که در مسجد ابوذر سخنرانی ایشان به دلیل وقوع ترور ناتمام ماند و در همان جلسه، پرسش‌هایی درباره مسائل مربوط به زنان مطرح شده بود.

پاد ادامه داد: یکی از پرسش‌هایی که در آن مقطع مطرح شد، درباره امکان قاضی شدن زنان بود و پرسش دیگری نیز درباره تعبیر نواقص‌العقول در خطبه ۸۰ نهج‌البلاغه مطرح شد. پاسخ و استدلال رهبر شهید در این زمینه، از همان ابتدا نشان‌دهنده نوع نگاه ایشان به مسئله زن بود.

دستیار رئیس‌جمهور شهید در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تصریح کرد: در اندیشه رهبر شهید، بر اساس یک بینش توحیدی و عقلانی، زن پیش از هر چیز یک انسان است؛ انسانی که از حقوق و ظرفیت‌های انسانی برخوردار است و تفاوت جنسیتی نباید به معنای نفی این حقوق و ظرفیت‌ها تلقی شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، بحث نقصان عقل زن است که گاهی محل چالش و بحث قرار می‌گیرد. رهبر شهید با توجه به ظلم تاریخی که در طول قرن‌ها بر زنان روا شده، این مسئله را امری عارضی می‌دانند و معتقدند زن به عنوان یک انسان، ناقص‌العقل نیست و می‌تواند مسیر رشد فکری، علمی و معنوی خود را طی کند.

پاد با بازخوانی بخشی از بیانات رهبر شهید درباره خطبه ۸۰ نهج‌البلاغه گفت: ایشان در تفسیر این عبارت، احتمالاتی را مطرح کرده‌اند که یکی از آنها این است که منظور امیرالمؤمنین(ع) از نواقص‌العقول، طبیعت و ذات زن نیست؛ بلکه سخن درباره زنی است که تحت تأثیر فرهنگ ستم‌آلودی که در طول تاریخ بر زنان حاکم بوده، ناقص پرورش یافته است.

وی تأکید کرد: در زمان امیرالمؤمنین(ع)، زنان در بسیاری از جوامع بشری، نه فقط در میان عرب‌ها، از حقوق و فرصت‌های اساسی محروم بودند. اجازه تحصیل به آنان داده نمی‌شد، امکان حضور مؤثر در اجتماع نداشتند و از مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی محروم بودند.

پاد ادامه داد: بنابراین، وقتی یک انسان از تحصیل، رشد فکری و حضور اجتماعی محروم می‌شود، طبیعی است که فرصت رشد و شکوفایی ظرفیت‌های او نیز محدود شود. این نگاه را می‌توان با رویکردی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به جایگاه زن و ضرورت فراهم شدن زمینه رشد او مطرح شده است، مورد توجه قرار داد.

وی گفت: بر اساس این نگاه، اصلاح شرایط اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که زنان بتوانند از نظر فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی و بالاتر از همه از نظر فضیلت و معنویت، به بالاترین سطح رشد دست پیدا کنند و وجود آنان برای جامعه بشری و خانواده، بیشترین فایده و ثمره را داشته باشد.

دستیار رئیس‌جمهور شهید در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی افزود: در سال ۱۳۶۸ نیز در دیدار با جمعی از بانوان پزشک، توجه رهبر شهید به زنان و نخبگان زن را می‌توان در چارچوب همین نگاه مشاهده کرد. دیدارهای متعدد ایشان با اقشار مختلف زنان، به‌ویژه زنان فرهیخته و نخبه، بخشی از همین سیره عملی و رویکرد حکمرانی است.

پاد تصریح کرد: فارغ از اصول عقلانی و توحیدی که در نگاه رهبر شهید ثابت و بنیادین است، تصویری که ایشان از زن ارائه می‌کنند، زنی عالم، باسواد، فرهیخته و اثرگذار است؛ زنی که در ساخت جامعه و تمدن نقش دارد.

وی با اشاره به نگاه امام مجاهد شهید به زنان اظهار کرد: ایشان بارها تأکید کرده‌اند که امام خمینی(ره) نقش زنان را به‌درستی فهمید؛ چراکه اگر این نگاه وجود نداشت، برخی اختلاف‌نظرها درباره حضور زنان در تظاهرات و عرصه‌های اجتماعی شکل نمی‌گرفت.

پاد ادامه داد: حتی برخی بزرگان و عالمان در آن مقطع درباره حضور زنان در تظاهرات دیدگاه متفاوتی داشتند، اما امام خمینی(ره) با وجود فشارهایی که از مراکز مختلف متوجه ایشان بود، بر حضور اجتماعی زنان تأکید کردند.

وی گفت: این ایستادگی، به معنای نادیده گرفتن نقش‌های خانوادگی زنان نبود، بلکه حضور اجتماعی زن در کنار حفظ جایگاه خانواده و با رعایت ملاحظاتی که در بیانات امام و رهبر شهید مطرح شده، مورد تأکید قرار داشت.

دستیار رئیس‌جمهور شهید در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی افزود: در دهه ۶۰، یکی از محورهای مهم بیانات رهبر شهید، مقایسه وضعیت زنان در دوران طاغوت با شرایطی بود که انقلاب اسلامی برای ارتقای جایگاه زن ایجاد کرد. در این نگاه، زن صرفاً با مفهوم جنسیت تعریف نمی‌شود، بلکه باید با یک نگاه انسانی و توحیدی به جایگاه او توجه کرد.

پاد با اشاره به نخستین برنامه‌های توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: در نخستین برنامه‌های توسعه، موضوع سوادآموزی زنان و رفع عواملی که موجب عقب‌ماندگی آنان می‌شد، مورد توجه قرار گرفت و این مسئله یکی از ثمرات نگاه انقلاب اسلامی به جایگاه زن بود.

وی افزود: اگر شاخص نرخ سواد زنان را مقایسه کنیم، می‌بینیم که این شاخص از حدود ۱۵ درصد پیش از انقلاب به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است و این تحول را می‌توان از جمله نتایج اندیشه‌ای دانست که در سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

پاد تصریح کرد: رهبر شهید بر ضرورت باسواد کردن زنان و مردان و ترویج کتابخوانی تأکید کرده‌اند و در اینجا نیز جنسیت موضوعیت ندارد؛ زیرا وقتی نگاه تمدنی به زن داشته باشیم، نمی‌توان او را نسبت به مسائل جامعه و جهان بی‌تفاوت دانست.

وی ادامه داد: رهبر شهید تأکید دارند که زن مسلمان نمی‌تواند نسبت به مسائل جهان بی‌تفاوت باشد و باید نسبت به امور مسلمانان، جامعه اسلامی، جهان اسلام و آنچه در دنیا می‌گذرد، احساس مسئولیت کند؛ چراکه این مسئولیت، بخشی از وظیفه اسلامی اوست.

پاد گفت: در منظومه فکری رهبر شهید، عالِم شدن و باسواد شدن زنان یکی از مؤلفه‌های مهم است، اما این نگاه به همین موضوع محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور اجتماعی زنان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

دستیار رئیس‌جمهور شهید در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره به نگاه رهبر شهید به حضور اجتماعی زنان گفت: ایشان با یک نگاه مهندسی و تمدنی، جایگاه زن را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که تفاوت گفتمان اسلامی با گفتمان غرب درباره زن نیز آشکار می‌شود.

وی افزود: در این نگاه، نقش‌های ذاتی زن، از جمله همسری و مادری و جایگاه او در خانواده، مورد توجه جدی قرار دارد و حضور اجتماعی نباید به قیمت نادیده گرفتن این نقش‌ها تمام شود.

پاد ادامه داد: در برخی بیانات، ایشان با اشاره به بانوان پزشک تأکید کرده‌اند که یک زن می‌تواند پزشک، متخصص و در عرصه‌های مختلف اجتماعی موفق باشد، اما اگر نتواند در جایگاه همسر و مادر نیز نقش خود را به‌درستی ایفا کند، نمی‌توان همه ظرفیت‌های او را محقق‌شده دانست.

وی تأکید کرد: بنابراین، مسئله اصلی این است که میان نقش‌های اجتماعی و نقش‌های خانوادگی زنان، یک تعادل درست و منطقی برقرار شود و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸