انفجار مقابل یک مدرسه در دشت برچی کابل؛ حدود ۳۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انفجاری عصر امروز دوشنبه، ۲۶ مرداد، مقابل مدرسه و آموزشگاه خصوصی «شمع هدایت» در شهرک مهدیه دشت برچی، در حوزه سیزدهم شهر کابل، رخ داده است.

منابع محلی گفته‌اند این انفجار حدود ساعت ۱۶:۳۰، هم‌زمان با پایان ساعت آموزشی و خروج دانش‌آموزان از مدرسه رخ داده است. تصاویر منتشرشده از محل نیز حضور آمبولانس‌ها و انتقال زخمی‌ها به مراکز درمانی را نشان می‌دهد.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی منابع محلی، شمار زخمی‌ها به حدود ۳۰ نفر رسیده و بیشتر آنان دانش‌آموزان دختر بوده‌اند که هنگام انفجار در حال خروج از مدرسه بودند. تاکنون آمار رسمی و نهایی از تلفات منتشر نشده است.

برخی منابع نیز گزارش داده‌اند که چهار زخمی به بیمارستان استقلال منتقل شده‌اند که سه نفر از آنان کودکان زیر ۱۳ سال هستند. دست‌کم شش زخمی دیگر نیز به بیمارستان عالمی در دشت برچی انتقال یافته‌اند.

شاهدان عینی گفته‌اند بخش قابل‌توجهی از قربانیان، دانش‌آموزان کم‌سن‌وسالی هستند که پس از پایان کلاس‌ها از مدرسه خارج شده بودند.

تا زمان تنظیم این خبر، نوع مواد منفجره، نحوه وقوع انفجار و هدف دقیق آن مشخص نشده است. هیچ گروهی نیز مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و مقام‌های طالبان هنوز جزئیات رسمی درباره حادثه یا شمار قربانیان منتشر نکرده‌اند.

برخی منابع محلی از نیاز مراکز درمانی به کمک و اهدای خون برای رسیدگی به زخمی‌ها خبر داده‌اند.

دشت برچی و مناطق اطراف آن از مهم‌ترین مناطق شیعه‌نشین و هزاره‌نشین کابل به شمار می‌روند و طی سال‌های گذشته بارها هدف حملات مرگبار قرار گرفته‌اند.

مدارس، آموزشگاه‌ها، مساجد، بیمارستان‌ها، مراکز ورزشی و وسایل حمل‌ونقل عمومی در غرب کابل از جمله اهداف حملات پیشین بوده‌اند و برخی را هیچ گروهی مسئولیت حمله را قبول نکردند.

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