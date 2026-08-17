جوان در اندیشه رهبر شهید، مخاطب اصلی گام دوم انقلاب و موتور محرک پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)، در آیین بزرگداشت «امام مجاهد شهید» که روز دوشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با تشریح جایگاه جوان در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، جوان را نه صرفاً یکی از اقشار جامعه، بلکه مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب و یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق پیشرفت و تمدن‌سازی در کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه موضوع جوان در نگاه رهبر شهید انقلاب در ظاهر ممکن است موضوعی ساده و بسیط به نظر برسد، اظهار کرد: اگر نسبت مسئله جوان با پیشرفت کشور را به‌صورت دقیق بررسی کنیم، باید چند گام اساسی را طی کنیم و ابتدا به مبانی و بنیان‌هایی بپردازیم که جایگاه ویژه جوان را در منظومه فکری رهبر شهید شکل داده است.

یاسری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: اساساً جوان در این بیانیه نه به عنوان یکی از اقشار جامعه، بلکه به عنوان مخاطب انحصاری و اصلی مورد خطاب قرار گرفته است. رهبر شهید در آغاز این بیانیه می‌فرمایند: «در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پای میدان عمل می‌گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم.»

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) ادامه داد: این نکته بسیار مهم است؛ چراکه گاهی تصور می‌کنیم مسئولان، مخاطب اصلی بیانیه گام دوم هستند و انتظار داریم آنها الزامات مطرح‌شده را محقق کنند، در حالی که رهبر شهید در اینجا به‌صراحت جوانان را مخاطب قرار داده‌اند.

وی با اشاره به دیگر بیانات رهبر شهید درباره جوانان گفت: در منظومه فکری ایشان، جوان «موتور محرک کشور» و «محرک بیداری اسلامی» است و برای جوان، نقش تاریخی در عرصه حیات اجتماعی قائل هستند. این نگاه با برخی برداشت‌های رایج و حتی بعضی ادبیات موجود درباره جوان تفاوت جدی دارد؛ زیرا گاهی جوان با مفاهیمی مانند جاهلی، کم‌تجربگی یا اشتباه‌کاری تعریف می‌شود، اما در نگاه رهبر شهید، جوان دارای یک نقش تاریخی و تعیین‌کننده است.

یاسری تصریح کرد: در نگاه رهبر شهید، جوان حامل سنگین‌ترین بار مسئولیت پیشرفت است و دوران جوانی، دوران تعیین‌کننده سرنوشت تاریخی ملت ایران به شمار می‌رود.

وی با انتقاد از برخی تحلیل‌های سطحی درباره نسل جوان اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در تحلیل وضعیت جوانان وجود دارد این است که معمولاً فقط بخشی از جوانانی که رفتارهای منفی آنها بیشتر بروز و ظهور دارد، دیده می‌شوند و حتی همان بخش نیز به‌طور کامل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حالی که نسل جوان، ظرفیت بسیار گسترده‌ای دارد و می‌تواند عامل و مباشر تحقق اهداف اسناد بالادستی و چشم‌انداز کشور باشد.

پیشرفت در اندیشه رهبر شهید، مسئله‌ای انسانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در ادامه به مبانی نگاه رهبر شهید به مسئله پیشرفت پرداخت و گفت: یکی از بنیان‌های مهم این اندیشه آن است که پیشرفت صرفاً به فناوری، عمران و آبادانی یا شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه پیشرفت یک مقوله انسانی است و انسان باید به پیشرفت برسد.

وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب نیز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستقل و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی معرفی شده است.

یاسری ادامه داد: رهبر شهید در ادامه، ظرفیت‌های انسانی، نخبگانی و علمی کشور را ثروتی عظیم برای ایران می‌دانند؛ ثروتی که هیچ اندوخته مادی با آن قابل مقایسه نیست. بنابراین، پیشرفت ایران بدون فعال‌سازی ظرفیت‌های انسانی اساساً امکان تحقق کامل ندارد.

امید؛ نخستین توصیه برای حرکت به سوی پیشرفت

وی با اشاره به جایگاه امید در بیانیه گام دوم اظهار کرد: یکی دیگر از بنیان‌های مهم این منظومه، ارتباط مستقیم پیشرفت با مسئله امید است. رهبر شهید در نخستین توصیه خود در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است.»

یاسری افزود: دلیل این تأکید روشن است؛ حرکت بدون امید امکان‌پذیر نیست. انسانی که امید ندارد، انگیزه‌ای برای حرکت و تلاش نخواهد داشت. همان‌گونه که کشاورزی برای رسیدن به محصول، با امید به نتیجه کار خود تلاش می‌کند، جامعه نیز برای حرکت و پیشرفت نیازمند امید واقعی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت امید اجتماعی گفت: اگر دولت‌ها، نهادها و مجموعه‌های مختلف در مسیر پیشرفت کشور گام برمی‌دارند، باید تلاش کنند امید را در جامعه ضریب دهند و از تزریق یأس و ناامیدی به‌ویژه به نسل جوان جلوگیری کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: امید مورد نظر رهبر شهسو، امید کاذب و وابسته به دیگران نیست، بلکه باید بر ظرفیت‌های واقعی کشور استوار باشد؛ یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها نیز نیروی انسانی جوان کشور است.

خودباوری؛ یکی از کلیدهای اصلی پیشرفت

یاسری «خودباوری» را یکی دیگر از مؤلفه‌های اساسی در اندیشه رهبر شهید دانست و گفت: در تعریف انقلاب اسلامی به عنوان نقطه تحول ایران عزیز، یک کلیدواژه بسیار مهم وجود دارد و آن «ما می‌توانیم» است؛ یعنی روح خودباوری در برابر وابستگی.

وی افزود: امام خمینی(ره) روح خودباوری را به جامعه تعلیم دادند و رهبر شهید نیز همین مسیر را ادامه داده‌اند. جوانان باید باور داشته باشند که می‌توانند در ساخت آینده کشور نقش‌آفرین باشند.

یاسری ادامه داد: خودباوری البته صرفاً به سن جوانی محدود نیست. ممکن است فردی از نظر شناسنامه‌ای جوان نباشد، اما روح جوانی داشته باشد؛ یعنی امید، انگیزه، اراده و روحیه تغییر و تحول در او زنده باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به ویژگی‌های مورد توجه رهبر شهید در تعریف جوانی اظهار کرد: جوانی صرفاً یک عدد در شناسنامه نیست، بلکه مجموعه‌ای از ویژگی‌های روان‌شناختی و کنشی مانند انگیزه، انرژی، تحرک، امید، آرمان‌خواهی، شجاعت، خلاقیت و ابتکار است.

وی گفت: اگر این ویژگی‌ها در فردی وجود داشته باشد، حتی اگر از نظر سنی جوان نباشد، می‌تواند از روحیه جوانی برخوردار باشد و در مسیر تحول‌آفرینی نقش ایفا کند.

یاسری با تأکید بر نقش خانواده در حفظ امید جوانان افزود: نباید با تزریق ناامیدی و یأس، نسل جوان را از آینده دلسرد کنیم. گاهی نسل‌های گذشته، روایت‌هایی از گذشته را به شکل نادرست یا اغراق‌شده برای جوانان بازگو می‌کنند که نتیجه آن، کاهش امید و انگیزه در این نسل است.

جوان؛ «اکنون‌ساز آینده»

وی یکی از مهم‌ترین تعابیر درباره جایگاه جوان را «اکنون‌ساز آینده» عنوان کرد و گفت: جوان صرفاً آینده‌ساز نیست، بلکه اکنون‌ساز آینده است؛ یعنی همین امروز با حضور، تصمیم، فعالیت و کنش خود در میدان‌های مختلف، آینده کشور را شکل می‌دهد.

یاسری افزود: اگر به میدان‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و دیگر عرصه‌های کشور نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از این میدان‌ها در اختیار جوانان است و آنها همین امروز در حال رقم‌زدن تحول هستند.

پیشرفت اقتصادی، تنها بخشی از مفهوم پیشرفت است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) تصریح کرد: در منظومه فکری رهبر شهید، پیشرفت فقط پیشرفت اقتصادی نیست. پیشرفت اقتصادی، مدیریت عرصه تولید و رشد شاخص‌های مادی، تنها بخشی از این مفهوم را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: پیشرفت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی و تحقق عدالت نیز از ابعاد مهم پیشرفت هستند و جوانان باید در تمام این عرصه‌ها حضور داشته باشند و نقش‌آفرینی کنند.

یاسری در ادامه گفت: اگر قرار است جوان، بنیاد پیشرفت باشد، باید زمینه حضور و فعالیت او در عرصه‌های مختلف فراهم شود و ظرفیت‌هایش تنها به یک حوزه محدود نشود.

ضرورت حضور جوانان در عرصه مدیریت و اندیشه

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر حضور جوانان در مدیریت و تصمیم‌سازی کشور اظهار کرد: در بیانیه گام دوم، از مدیران جوان، کارگزاران جوان و اندیشمندان جوان سخن گفته شده است و این نشان می‌دهد که جوان باید در میدان مسئولیت قرار گیرد و نقش فعال خود را ایفا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در عین حال تأکید کرد: این به معنای حذف تجربه پیشکسوتان نیست. جوانان قرار نیست به تنهایی بار مسئولیت را به دوش بکشند، بلکه باید ظرفیت جوانی، انگیزه، انرژی و خلاقیت آنان در کنار تجربه و دانش پیشکسوتان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه کسانی که سال‌ها در عرصه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند، باید در کنار توان و ظرفیت نسل جوان قرار گیرد تا بتوان از ترکیب این دو ظرفیت برای حل مسائل کشور استفاده کرد.

یاسری در پایان تأکید کرد: اگر نگاه رهبر شهید به جوان را به‌درستی فهم کنیم، درمی‌یابیم که جوان در این منظومه فکری نه یک مخاطب منفعل و نه صرفاً نیرویی برای آینده است؛ بلکه موتور محرک کشور، حامل مسئولیت پیشرفت و اکنون‌ساز آینده ایران اسلامی است و فعال‌سازی این ظرفیت انسانی، یکی از الزامات اصلی تحقق پیشرفت و تمدن‌سازی به شمار می‌رود.

......

پایان پیام/ ۲۱۸