به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که بیکاری همچنان یکی از چالش‌های اصلی جوانان در افغانستان به شمار می‌رود، شماری از جوانان در استان بامیان افغانستان تلاش کرده‌اند با سرمایه‌های اندک برای خود فرصت شغلی ایجاد کنند.

علیرضا، یکی از جوانان بامیان، حدود یک سال پیش با سرمایه محدود یک مطب دندان‌پزشکی راه‌اندازی کرده است.

او می‌گوید در آغاز امکانات زیادی در اختیار نداشت، اما به‌تدریج توانسته مراجعه‌کنندگان بیشتری جذب کند و از این راه هزینه‌های زندگی خانواده خود را تأمین کند.

علیرضا گفت: «حدود یک سال است که فعالیت می‌کنم. خدا را شکر فعلاً وضعیت خوب است. روزانه بین پنج تا ۱۰ بیمار دارم و درآمدم مناسب است. زندگی‌ام را با همین کار می‌گذرانم.»

شماری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز می‌گویند به‌دلیل نبود فرصت‌های استخدامی، به فعالیت‌های شخصی روی آورده‌اند.

محمدحسین، فارغ‌التحصیل سال ۱۴۰۲ دانشگاه بامیان، گفت چهار ماه پیش یک داروخانه و مرکز خدمات هوش مصنوعی را در مرکز این استان راه‌اندازی کرده است.

برخی دیگر از جوانان نیز با مشارکت یکدیگر کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده‌اند.

همایون، یکی از ساکنان بامیان، می‌گوید حدود هفت تا هشت ماه است که با مشارکت یک پزشک در یک مرکز دندان‌پزشکی فعالیت می‌کند و از این طریق برای خود زمینه اشتغال فراهم کرده است.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از شهروندان افغانستان با کاهش فرصت‌های شغلی و دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

جوانان بامیان معتقدند حمایت مالی و فنی از کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند به ایجاد فرصت‌های تازه شغلی و کاهش بیکاری در میان جوانان کمک کند.

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