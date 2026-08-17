به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج)، در آیین بزرگداشت «امام مجاهد شهید» که روز دوشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به ابعاد فکری و عملی رهبر شهید انقلاب، «امت‌سازی» را یکی از مهم‌ترین محورهای گام دوم انقلاب دانست و گفت: طی ۳۷ سال رهبری ایشان، با هدایت فکری و تبیین نقش مردم، زمینه شکل‌گیری و آماده‌سازی امتی فراهم شد که در شرایط حساس امروز به میدان آمد.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تحقق اهداف نظام اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر این باور تأکید داشتند که هیچ حکومتی بریده از مردم نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و حکومت اسلامی نیز بدون حضور و مشارکت مردم قادر به پیشبرد اهداف خود نیست.با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تحقق اهداف نظام اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر این باور تأکید داشتند که هیچ حکومتی بریده از مردم نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و حکومت اسلامی نیز بدون حضور و مشارکت مردم قادر به پیشبرد اهداف خود نیست.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) افزود: این نگاه به مردم در طول سال‌های مختلف رهبری ایشان استمرار داشت و از اوایل دهه ۱۳۹۰، به‌صورت جدی‌تر زمینه‌های فکری و اجتماعی ورود کشور به گام دوم انقلاب فراهم شد.

جعفری ادامه داد: صدور بیانیه گام دوم انقلاب، نتیجه یک فرایند تدریجی و چندساله بود و در این بیانیه نیز بر حضور مردم، اراده و عزم آنان در پیشبرد حرکت انقلاب تأکید شد. رهبر شهید انقلاب تصریح داشتند که بسیاری از امور تنها با حضور و ابتکار مردم به سرانجام می‌رسد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر نقش جوانان گفت: از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تأکید بر حضور جوانان مؤمن و انقلابی در میدان افزایش یافت و از آنان خواسته شد برای تحقق آرمان‌های انقلاب، منتظر دعوت و دستور نمانند و به‌صورت خودجوش و مسئولانه وارد عرصه شوند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) تصریح کرد: اگر بیانات رهبر شهید انقلاب از سال ۱۳۹۰ تا سال‌های پس از صدور بیانیه گام دوم را در کنار یکدیگر قرار دهیم، یک مسیر پیوسته برای آماده‌سازی جامعه و ایجاد یک حرکت عمومی مشاهده می‌شود؛ حرکتی که از آن می‌توان به‌عنوان یکی از الزامات تحقق گام دوم انقلاب یاد کرد.

جعفری با اشاره به مفهوم «بعثت مردم» در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بعثت به معنای برانگیختن و حرکت دادن مجموعه‌های انسانی است و انقلاب اسلامی نیز در دوره معاصر، مضمون بعثت را در عرصه اجتماعی و سیاسی به نمایش گذاشت. بر همین اساس، مردم در بزنگاه‌های تاریخی می‌توانند با بصیرت، صبر و استقامت وارد میدان شوند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب در تبیین مکتب امام خمینی(ره) نیز «قیام لله» را زیربنای حرکت امام می‌دانستند و تأکید داشتند که امام(ره) به ملت ایران آموخت حضور مردم در صحنه می‌تواند معجزه‌آفرین باشد.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) با بیان اینکه حضور مردم باید هدفمند باشد، گفت: آوردن مردم به صحنه و سپردن پرچم مبارزه به دست آنان، یک سیاست راهبردی در مکتب امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب است؛ در مقابل، یکی از سیاست‌های دشمن، خارج کردن مردم از صحنه و کاهش انگیزه آنان برای حضور اجتماعی است.

جعفری با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف حضور اجتماعی مردم افزود: باید نسبت به تلاش‌هایی که با هدف بی‌تفاوت کردن مردم و خارج کردن آنان از میدان انجام می‌شود، هوشیار بود؛ چراکه حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و دینی از عوامل مهم حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی انقلاب است.

وی بر مسئولیت فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در جهت‌دهی به حضور مردم تأکید کرد و گفت: حضور مردم باید با هدف مشخص همراه باشد و صاحبان تریبون، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و کسانی که توان اثرگذاری بر جامعه دارند، باید اهداف اصلی را برای مردم تبیین کنند.

فرمانده قرارگاه فرهنگی ـ اجتماعی بقیه‌الله(عج) خاطرنشان کرد: هدف اصلی، حاکمیت اسلام، اعتلای ملت ایران و مقابله با استکبار است و هر فردی که مخاطبی در اختیار دارد، باید در حد توان خود برای تبیین این اهداف و تقویت حضور مردم در میدان تلاش کند.

جعفری در پایان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: در این جنگ نیز شاهد حضور گسترده و معجزه‌گونه مردم در صحنه بودیم. به توفیق الهی، هرگاه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، مردم ایران با بصیرت و استقامت وارد میدان خواهند شد و نقش خود را در مقابله با تهدیدها و حفظ دستاوردهای انقلاب ایفا خواهند کرد.

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