به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حامد علامتی در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی سراسر کشور، ظرفیت کانون را بخشی از ظرفیت تربیتی نظام آموزش‌وپرورش دانست و تأکید کرد که تحقق شعار «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه» زمانی عینی می‌شود که ظرفیت‌های موجود در مدرسه، کانون و دیگر بخش‌های نظام تربیتی در میدان عمل به یکدیگر متصل شوند.

وی با اشاره به مراکز ثابت و سیار، مربیان، کتابخانه‌ها، تولیدات فرهنگی، کارگاه‌های علمی و ظرفیت‌های رسانه‌ای کانون گفت: این امکانات می‌تواند بیش از گذشته در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و همکاری دو مجموعه از سطح ارتباط اداری به یک برنامه مشترک تربیتی در شهرستان‌ها و مناطق ارتقا پیدا کند.

عدالت فقط رسیدن کودک به کلاس درس نیست

مدیرعامل کانون، عدالت در تعلیم‌وتربیت را مفهومی فراتر از دسترسی به آموزش دانست و گفت: عدالت زمانی کامل‌تر می‌شود که کودک، فارغ از محل زندگی و شرایط خود، فرصت خواندن، اندیشیدن، گفت‌وگو کردن، تجربه کردن و خلق کردن نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: از این منظر، مراکز فرهنگی، کتابخانه‌ها، فعالیت‌های هنری، علمی و ادبی و ظرفیت‌های سیار کانون می‌توانند به توسعه فرصت‌های تربیتی در کنار مدرسه کمک کنند؛ به‌ویژه در مناطقی که دسترسی کودکان و نوجوانان به چنین فرصت‌هایی محدودتر است.

«راه خدمت» ممکن است عوض شود؛ «اصل خدمت» نه

بخش دیگری از سخنان علامتی به تجربه کانون در مواجهه با شرایط جنگ اختصاص داشت؛ تجربه‌ای که به گفته او یک اصل مدیریتی را برای این مجموعه روشن‌تر کرد: در بحران ممکن است روش ارائه خدمت تغییر کند، اما اصل ارتباط تربیتی با کودک نباید متوقف شود.

وی گفت: کانون در مواجهه با جنگ، میدان اصلی مأموریت خود را حفظ قدرت فهم، امید، هویت و تخیل کودکان و نوجوانان تعریف کرد؛ زیرا عمیق‌ترین اثر جنگ الزاماً آن چیزی نیست که در خیابان دیده می‌شود، بلکه ممکن است در برداشت کودک از امنیت، خانواده، وطن و آینده شکل بگیرد.

علامتی بیان کرد: بر همین مبنا، مرکز ثابت و سیار، خانه، رسانه و فضای مجازی به اجزای یک شبکه خدمت تبدیل شدند تا رشته ارتباط مربی با کودک و نوجوان گسسته نشود.

مدیرعامل کانون تأکید کرد: تجربه ماه‌های گذشته تنها به تولید مجموعه‌ای از برنامه‌ها و محتواها محدود نشد، بلکه کانون کوشید یک زنجیره پیوسته خدمت ایجاد کند؛ زنجیره‌ای که از تولید محتوا آغاز شود، به ارتباط با کودک و خانواده برسد و از مراکز کانون تا میدان‌های شهری، مناطق آسیب‌دیده، رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی امتداد پیدا کند.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، بخشی از کتاب‌ها، فیلم‌ها و نمایش‌های کانون به‌صورت رایگان در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفت، نمایشگاه کتاب و اسباب‌بازی ادامه یافت، قرارگاه هماهنگی کودک و نوجوان با حضور نهادهای دولتی، مردمی و فعالان تخصصی شکل گرفت و تولیداتی همچون «محفل ستاره‌ها»، «ایدانو» و شماره‌های ویژه «کانون علم» برای مخاطبان کودک و نوجوان عرضه شد.

او همچنین گفت: تولید سرود، قصه و محتوای تصویری، آموزش‌های برخط برای مربیان و خانواده‌ها و استمرار ارتباط مربیان با اعضای کانون نیز بخش دیگری از این زنجیره بود.



تاب‌آوری کافی نیست؛ کودک باید قدرت فهم و عمل را حفظ کند

علامتی در تشریح نگاه تربیتی کانون، میان «تاب‌آوری» و «مقاومت» تفکیک قائل شد و گفت: تاب‌آوری به بازگشت انسان به تعادل و زندگی روزمره کمک می‌کند، اما تربیت مقاومت باید کودک و نوجوان را برای حفظ قدرت فهم، تصمیم‌گیری، حل مسئله، کرامت انسانی و پذیرش مسئولیت اجتماعی آماده کند.

مدیرعامل کانون یادآور شد: مواجهه تربیتی با بحران باید هم‌زمان چند اصل را حفظ کند: جان و کرامت کودک، آرامش روانی، نظم‌های روزمره و رابطه‌ای قابل اعتماد با بزرگسالان.

وی تأکید کرد: واقعیت نباید از کودک پنهان شود، اما حقیقت باید متناسب با سن او، بدون هراس‌افکنی و همواره همراه با امکان عمل و افقی برای آینده بیان شود.

سکوت سلاح‌ها، پایان پرسش‌های کودکان نیست

علامتی در ادامه تصریح کرد: در نگاه کانون، پایان درگیری نظامی به معنای پایان مأموریت تربیتی نیست. او تأکید کرد که با توقف درگیری، پرسش‌ها، نگرانی‌ها و تجربه‌های کودکان و نوجوانان لزوماً پایان نمی‌یابد و به همین دلیل دوره پس از بحران نیازمند برنامه تربیتی مستقل است.

وی افزود: فعال‌تر شدن مراکز کانون در تابستان، استفاده از بازی در قالب طرح «بازیکا»، بهره‌گیری از حکمت‌های گلستان سعدی، طراحی برنامه تلویزیونی «فراتر» و توسعه مطالعات مربوط به تربیت عقلانی، تربیت حماسی و «تربیت در میدان» از جمله اقدام‌هایی است که در این مرحله دنبال شده است.

علامتی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای نوجوانانه، تولیدات رادیویی و مشاوره نیز با این هدف توسعه پیدا کرده است که نوجوان فقط دریافت‌کننده پیام نباشد، بلکه فرصت پرسیدن، اظهار نظر و مشارکت مسئولانه پیدا کند.

سه مسیر برای بازسازی تربیتی آینده

مدیرعامل کانون برای دوره بازسازی میان‌مدت سه مسیر را مورد تأکید قرار داد: تقویت پدافند زبانی و هویتی، توسعه تربیت عقلانی و افزایش حضور حرفه‌ای در رسانه و فضای مجازی.

او اضافه کرد: در مسیر نخست، استفاده از شاهنامه و مجموعه هشت‌جلدی برگرفته از گلستان سعدی در دستور کار قرار دارد؛ در مسیر دوم، الگوی تربیت عقلانی «رنگین‌کمان» به سمت عملیاتی‌شدن حرکت می‌کند و مسیر سوم به تقویت حضور حرفه‌ای و هدفمند کانون در محیط رسانه‌ای کودکان و نوجوانان اختصاص دارد.

«حماسه همدلی» باید به نقشه همکاری تبدیل شود

علامتی در جمع‌بندی سخنان خود، «همدلی» را نیازمند ترجمه اجرایی دانست و از مجموعه آموزش‌وپرورش خواست ظرفیت کانون را امتداد ظرفیت تربیتی خود تلقی کند. هر شهرستان و منطقه، یک رابط مشخص میان کانون و آموزش‌وپرورش، یک نقشه مشترک از ظرفیت‌های موجود و یک برنامه همکاری سالانه داشته باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: در چنین الگویی، «برای ایران، برای مدرسه» صرفاً شعار اجلاس باقی نمی‌ماند؛ بلکه به شبکه‌ای از فرصت‌های تربیتی تبدیل می‌شود که مدرسه را به کتابخانه، مربی، هنر، ادبیات، علم، رسانه و دیگر امکان‌های رشد کودک و نوجوان متصل می‌کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری با استناد به وعده قرآنی «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» تأکید کرد که کانون آماده است همه ظرفیت خود را برای حفظ امید، هویت و آینده فرزندان ایران به میدان بیاورد.

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