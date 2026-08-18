به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس(UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از وقوع حادثه برای یک کشتی در تنگه هرمز دریافت کرده است.

این سازمان روز سه شنبه اعلام کرد: افسر امنیتی شرکت گزارش داده است که این کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک موشک ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان افزود: این برخورد باعث آسیب به موتورخانه و تلفات خدمه شده است. در حال حاضر گارد ساحلی عمان به خدمه باقی مانده کمک می‌کند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که هیچ گونه آسیب زیست‌محیطی گزارش نشده است و مقامات در حال بررسی این موضوع هستند و به کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه می‌کنند که با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

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