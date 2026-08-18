به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه‌ای گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی استان ادلب در شمال سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

شبکه الجزیره به نقل از خبرنگار خود از انجام چهار حمله هوایی علیه فرودگاه ابوالظهور خبر داده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ترکیه در این فرودگاه مستقر هستند و حملات، باند فرودگاه نظامی را هدف قرار داده‌اند.

تاکنون جزئیاتی درباره میزان خسارت‌های واردشده یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

گفتنی است از زمان سقوط دولت اسد در سوریه در آذرماه ۱۴۰۳، ارتش رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه قنیطره در جنوب آن پیشروی کرد. همچنین ارتش رژیم اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

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