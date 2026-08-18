تلاش سنای آمریکا برای بستن دست ترامپ در حمله به عمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور دموکرات آمریکا در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز رئیس‌جمهور این کشور درباره احتمال بمباران عمان، از تلاش برای ارائه قطعنامه‌ای با هدف جلوگیری از اقدام نظامی علیه این کشور خبر داد.

تیم کین، سناتور دموکرات، اعلام کرد قصد دارد پس از بازگشت سناتورها از تعطیلات ماه اوت، قطعنامه اختیارات جنگی را برای ممنوع کردن هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه عمان ارائه کند.

وی گفت: «به محض بازگشت از تعطیلات ماه اوت، قطعنامه اختیارات جنگی را که اقدام نظامی علیه عمان را ممنوع می‌کند، ارائه خواهم کرد.»

این سناتور آمریکایی همچنین ابراز امیدواری کرد سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در حمایت از این قطعنامه به او بپیوندند.