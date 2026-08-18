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عراقچی: ایران و عمان مسیر تردد ایمن کشتی‌ها از هرمز را نهایی می‌کنند

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۹
کد مطلب: 1853792
عراقچی: ایران و عمان مسیر تردد ایمن کشتی‌ها از هرمز را نهایی می‌کنند

وزیر خارجه تصریح کرد که ایران و عمان مسیر تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را نهایی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه با همتای ترکیه ای خود رایزنی و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین وضعیت گفتگوهای دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم این روند تاکید کرد.

طرفین آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک جاری را بررسی و درباره ضرورت استمرار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مدیریت شرایط، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و تقویت ثبات و امنیت منطقه رایزنی کردند.

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