  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

در راس یک هیات پارلمانی؛

قالیباف فردا به عراق می‌رود

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷
کد مطلب: 1853796
قالیباف فردا به عراق می‌رود

رئیس مجلس شورای اسلامی در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی فردا به عراق سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا صبح فردا (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.

دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

.............................

پایان پیام/ 167

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha