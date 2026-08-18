به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاض برای اولین‌بار میزبان تیم رژیم صهیونیستی در مسابقات جام جهانی بازی‌های الکترونیکی ملی شده تا پشت پرده‌اش پروژه بزرگ‌تری را پیاده کند.

«امیدوارم کشورهای جهان مثل عربستان از ما استقبال کنند»، این اظهارات ذوق زدۀ آیدو بروش، رئیس بازی‌های الکترونیکی رژیم صهیونیستی برای سفر به عربستان است.

برای اولین‌بار در تاریخ تیمی از رژیم اشغالگر برای شرکت در مسابقات ورزشی به عربستان سفر می‌کند.

روز گذشته بود که خبر میزبانی ریاض از تیم اسرائیل در مسابقات جام جهانی بازی‌های الکترونیکی ملی جنجال‌آفرین شد.

این اقدام جنجالی عربستان درحالیست که اکنون نفرت از اسرائیل نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و فرانسه به دلیل نسل‌کشی مردم غزه به اوج رسیده است.

حالا سایت وان اسرائیل با خوشحالی از میزبانی عربستان نشان می‌دهد که این میزبانی تنها جنبه ورزشی ندارد و می‌نویسد: اسرائیل از عربستان دیدن می‌کند، امری که در دنیای سیاست رخ نداد حالا در مسابقات ورزشی رقم می‌خورد.

نشریه تایمز اسرائیل هم نوشت: رفتار مسئولان سعودی با اسرائیلی‌ها قابل تحسین است.

پیش از پروژه عادی‌سازی روابط با اسرائیل از طریق ورزش توسط امارات در کشورهای عربی کلید خورده بود و حالا عربستان در حال تکمیل این پازل است.

جاناتان رایز، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه می‌گوید که شرکت کردن تیم اسرائیل در مسابقات ورزشی به میزبانی عربستان تنها یک رویداد ورزشی است و نباید سیاست باعث محروم شدن ورزشکاران شود.

اما آلکس نیستر، کارشناس ایرلندی معتقد است که میزبانی عربستان برای اولین‌بار از یک تیم ورزشی اسرائیل بدون شک جنبه سیاسی دارد چون ریاض با این اقدام دنبال عادی‌سازی روابط با تل‌آویو است.

سایت مقاطعه می‌نویسد: ایجاد کمپین‌های مردمی علیه عربستان برای عدم میزبانی از تیم رژیمی که صدها ورزشکار را به قتل رسانده، می‌تواند سیاستمداران سعودی را تحت فشار بگذارد.

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