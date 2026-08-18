ادامه بحران در ارتش تروریست آمریکا؛ قطع 4 روزه برق در یک ناوشکن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ افشای قطع 4 روزه برق در یک ناوشکن آمریکایی در دریای جنوبی چین بیانگر ادامه بحران در ارتش تروریست آمریکاست.

واشنگتن پست به نقل از ناوگان هفتم نیروی دریایی ارتش تروریست آمریکا از قطعی برق در یک ناوشکن آمریکایی به مدت چهار روز در دریای جنوبی چین در جولای گذشته خبر داد.

این رسانه آمریکایی افزود که نقص فنی در ژنراتورها سبب قطع کامل برق در این ناوشکن در ماه جولای شده بود.

در همین رابطه شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به خرابی‌های سریالی شناورهای جنگی آمریکا پرداخته است.

این رسانه عبری زبان در گزارشی اعلام کرد که بروز نقص‌های متوالی در شناورهای نیروی دریایی آمریکا، این نیرو را به سوی فلج شدن پیش برده است.

.........................

پایان پیام/ 167