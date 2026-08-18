به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور با انجام حملات هوایی، یکی از مقرهای گروه تروریستی داعش را در استان کرکوک منهدم کرده و تمامی عناصر حاضر در آن را به هلاکت رساندند.

این مرکز در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عراق منتشر کرده است، اعلام کرد: در ادامه تلاش‌های اطلاعاتی برای تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی و بر اساس اطلاعات دقیق دریافت‌شده از اداره اطلاعات نظامی، تحرک تعدادی از عناصر تروریستی در یکی از مقرهای داعش در منطقه وادی زغیتون در محدوده عملیاتی فرماندهی عملیات کرکوک شناسایی شد.

بر اساس این بیانیه، پس از دریافت این اطلاعات و با نظارت و هماهنگی مستقیم سلول هدف‌گیری در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور با استفاده از جنگنده‌های F-16 دو حمله هوایی موفق و مستقیم علیه محل شناسایی‌شده انجام دادند.

این حملات به انهدام کامل مقر داعش و کشته شدن تمامی عناصر تروریستی حاضر در آن منجر شد.

مرکزاطلاع‌رسانی امنیتی عراق تأکید کرد: نیروهای مسلح این کشور در تمامی یگان‌های اطلاعاتی و رزمی خود، عملیات مقابله با پایگاه‌ها و مخفیگاه‌های تروریستی را در هر نقطه‌ای که شناسایی شوند ادامه خواهند داد و تروریست‌ها در خاک عراق هیچ پناهگاهی نخواهند داشت.

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