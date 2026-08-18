به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «انسجام اجتماعی در فرهنگ رضوی» در بخش دانشگاهی بیستو دومین جشنواره بینالمللی امام رضا(علیهالسلام) و با شعار «ایران امام رضا» برگزار میشود.
این همایش با هدف بررسی ابعاد مختلف انسجام اجتماعی در فرهنگ و سیره رضوی و بهرهگیری از آموزههای امام رضا(علیهالسلام) در تقویت همبستگی اجتماعی، از استادان، دانشجویان و طلاب علاقهمند دعوت کرده است تا آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
محورهای همایش
بر اساس فراخوان منتشرشده، محورهای پیشنهادی همایش «انسجام اجتماعی در فرهنگ رضوی» عبارتاند از:
الگوی انسجام اجتماعی در سیره امام رضا(علیهالسلام)
تربیت اجتماعی در مکتب امام رضا(علیهالسلام)
مبانی فقهی و اخلاقی راهبرد امام رضا(علیهالسلام) در افزایش انسجام اجتماعی
مناظرههای علمی امام رضا(علیهالسلام) بهعنوان الگوی دیپلماسی فرهنگی
بر اساس این فراخوان، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ آخرین مهلت ثبتنام و ارسال آثار اعلام شده است.
استادان، دانشجویان و طلاب علاقهمند میتوانند برای ثبتنام و ارسال آثار به سامانه همایش «انسجام اجتماعی در فرهنگ رضوی» (https://razaviuf.ir?utm_source=chatgpt.com) مراجعه کنند.
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