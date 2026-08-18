سازمان ملل متحد: سال گذشته میلادی ۱۸۶ امدادگر در غزه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، تعداد ۳۵۰ امدادگر و کارکنان حوزه بشردوستانه در سراسر جهان کشته شدند که ۱۸۶ نفر از آنها در نوار غزه بودند.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرد که سال گذشته رکورد تلخ جدیدی در زمینه خشونت علیه کارکنان بشردوستانه به ثبت رسید و شمار کارکنانی که در سال ۲۰۲۵ کشته، زخمی یا ربوده شدند، در مجموع به ۹۰۷ نفر رسید.
دادهها نشان میدهد که نوار غزه بیشترین تعداد تلفات در میان کارکنان بشردوستانه را به خود اختصاص داده است؛ بهطوری که در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۸۶ امدادگر و کارکنان حوزه بشردوستانه در این منطقه کشته شدند.
این آمار در شرایطی ثبت شده است که سازمانهای بشردوستانه همچنان در داخل این منطقه در شرایطی بسیار دشوار فعالیت میکنند و با چالشهای گسترده امنیتی و لجستیکی مواجه هستند؛ چالشهایی که روند امدادرسانی و ارائه کمک به ساکنان آسیبدیده را مختل میکند.
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