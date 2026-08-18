به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری دانشگاه معارف اسلامی، فراخوان مقاله همایش ملی اخلاق و روانشناسی را منتشر کرد.
این همایش با هدف بررسی تعامل و ارتباط میان دانش اخلاق و روانشناسی برگزار میشود و پژوهشگران میتوانند مقالات خود را در یکی از محورهای اعلامشده به دبیرخانه ارسال کنند.
محورهای همایش
محورهای اصلی این همایش عبارتاند از:
۱. فلسفه اخلاق و روانشناسی
۲. اخلاق، شخصیت و تحول روانی
۳. اخلاق، آسیبشناسی و رواندرمانی
۴. اخلاق، سلامت روانی و شادکامی
۵. اخلاق و روانسنجی
۶. اخلاق، خانواده و روانشناسی فرهنگی
۷. اخلاق، رسانه و روانشناسی سیاسی
۸. اخلاق و روانشناسی در بحران
۹. محور ویژه: ظلم، اخلاق و روانشناسی مقاومت
بر اساس اعلام دبیرخانه، مقالات برگزیده از امتیاز ویژه برای چاپ در مجله «اخلاق و روانشناسی» برخوردار خواهند بود.
پژوهشگران تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند چکیده مقالات خود را ارسال کنند و مهلت ارسال مقاله کامل تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. زمان برگزاری همایش نیز دیماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
شرایط و شیوهنامه ارسال مقاله
مطابق شیوهنامه همایش، مقالات ارسالی نباید پیش از این در نشریه، همایش یا مجموعه علمی دیگری منتشر شده یا همزمان برای رویداد یا نشریه دیگری ارسال شده باشند و مسئولیت اصالت علمی اثر بر عهده نویسندگان است. مقالات پذیرفتهشده نیز از نظر مشابهت متنی، انتحال علمی و رعایت اصول اخلاق پژوهش بررسی خواهند شد.
مقاله باید در قالب ۱۸ تا ۲۵ صفحه و حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ واژه، در اندازه A۴ و با نرمافزار Microsoft Word تهیه شود. ساختار مقاله نیز شامل عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده، کلیدواژهها، مقدمه، روش پژوهش، بدنه و یافتههای پژوهش، بحث و نتیجهگیری، منابع و در صورت نیاز پیوستها خواهد بود.
چکیده مقاله باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ واژه و شامل بیان روشن هدف، روش، یافتهها و نتایج پژوهش باشد و تعداد کلیدواژهها نیز بین ۳ تا ۸ واژه تعیین شده است.
همچنین ارجاعدهی در متن به صورت درونمتنی انجام میشود و فهرست منابع پایانی باید مطابق شیوهنامه APA ویرایش هفتم تنظیم شود. جداول، نمودارها، شکلها و تصاویر نیز باید در محل مناسب در متن قرار گرفته و به صورت منظم شمارهگذاری و توضیحگذاری شوند.
راههای ارتباطی با دبیرخانه
علاقهمندان میتوانند برای ثبت و ارسال آثار و دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی moralopsych.isca.ac.ir مراجعه کنند.
همچنین پست الکترونیکی دبیرخانه moralopsych@isca.ac.ir و شناسه پیامرسان همایش @moralopsych اعلام شده است.
دبیرخانه همایش در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت مستقر است و شماره تلفن ۳۱۱۵۶۸۶۱ برای ارتباط با دبیرخانه در نظر گرفته شده است.
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