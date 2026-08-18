جلسه علنی امروز مجلس به ریاست قالیباف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه علنی امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و بهصورت مجازی برگزار شد.
رسیدگی به سوال نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکلات مربوط به دام و بررسی عملکرد دولت در موضوع کالابرگ از جمله دستورکارهای جلسه امروز بود.
در این جلسه اعضای رئیس و هیئت رئیسه، نماینده سوالکننده، نوری وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از نمایندگان بهصورت حضوری در جلسه حاضر بودند.
در ادامه جلسه نیز موضوع کالابرگ با حضور یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است.
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