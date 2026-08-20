چگونه امام حسن عسکری(ع) از دل حصر، هدایتگر مردم بود؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: امام حسن عسکری(ع) در بیستوشش سالگی و پس از شهادت پدر بزرگوارشان، در حالی عهدهدار مقام امامت شدند که عمر شریفشان تنها ۲۸ سال بود و دوران امامتشان، شش سال کوتاهترین دوره امامت در میان ائمه اثنیعشر(ع) به شمار میرود. با این حال، همین شش سال، حساس ترین و تعیینکنندهترین مقطع تاریخی پیش از عصر غیبت بود. شهری که امام در آن میزیستند، «سامرا» نام داشت، اما این شهر بیش از یک محل سکونت، یک پادگان نظامی (عسکر) بود که هر رفتوآمدی در آن ثبت و ضبط میشد. حکومت عباسی، امام را در حصر خانگی قرار داده بود و بخشی از این دوران کوتاه نیز در زندان سپری شد. اما سؤال اینجاست: آیا این محدودیتها میتوانست ایشان را از مسئولیتشان بازدارد؟
امام حسن عسکری(ع) برای پاسخ به این چالش بزرگ، دست به ابتکاری بینظیر زدند و آن چیزی نبود جز شبکه وکالت. این شبکه، ریشه در سازمانی داشت که از دوران امام صادق(ع) شکل گرفته و در زمان امامان جواد و هادی(ع) تقویت شده بود، اما امام عسکری(ع) آن را به اوج کارآمدی رساندند و مهم تر از همه، آن را بهعنوان زمینهسازی برای عصر غیبت طراحی کردند. به عبارت دیگر، ایشان با این شبکه، جامعه شیعه را برای دوران «دورادور» رهبری آماده میساختند؛ دورانی که دیگر ارتباط مستقیم با امام ممکن نبود و مردم باید از طریق نمایندگان، هدایت میشدند.
شبکه چگونه کار میکرد؟ این شبکه منسجم، چنان قدرتمند عمل کرد که گویی خود امام مستقیماً در تمام نقاط جهان اسلام حضور دارند. ساختار این شبکه به این صورت بود:
۱. وکلا و نمایندگان در شهرهای مختلف مانند کوفه، قم، نیشابور، ری، یمن و آذربایجان مستقر بودند.
۲. هر منطقه دارای یک وکیل اصلی بود که مستقیماً با امام در ارتباط بود و سایر وکلا زیر نظر او فعالیت میکردند.
۳. این ساختار سلسلهمراتبی و محرمانه، از نفوذ جاسوسان حکومتی جلوگیری میکرد.
وظایف این وکلا، محورهای حیاتی زیر را شامل میشد:
انتقال پیامها و فرامین امام به مناطق دوردست، بهگونهای که حکومت عباسی هیچگاه نمیتوانست ردِّ ارتباط را پیدا کند.
جمعآوری وجوهات شرعی (خمس و زکات) از شیعیان و تحویل آن به وکیل اصلی که نهایتاً به امام میرسید. این کار، استقلال مالی جامعه شیعه را در برابر حکومت تضمین میکرد.
پاسخ به سوالات فقهی و اعتقادی شیعیان در غیاب امام، که باعث میشد جامعه از نظر علمی وابسته به شبکه باشد، نه تنها به شخص امام.
معرفی افراد صالح و شایسته به عنوان یاران خاص، که در نهایت برخی از آنان برای دوران غیبت کبری آماده میشدند.
امام با نهایت دقت، افرادی را انتخاب میکردند که در عین صلاحیت علمی و اخلاقی، توانایی کار در فضایی کاملاً سری و محرمانه را داشتند. از جمله این یاران برجسته:
ابوعمرو عثمان بن سعید عمری که از یازده سالگی در خدمت امام هادی(ع) بود و بعدها به اولین نائب خاص امام مهدی(عج) تبدیل شد. او همان کسی بود که در مراسم تشییع امام، بهعنوان وصی معرفی شد.
احمد بن اسحاق اشعری قمی، نماینده و فرستاده مردم قم که پلی بین مرکز شیعه در سامرا و یکی از مهمترین پایگاههای شیعی در ایران بود.
ابوهاشم داود بن قاسم جعفری که از نسل جعفر طیار بود و سه امام (جواد، هادی و عسکری) را درک کرد.
فضل بن شاذان، یکی از پرکارترین شیعیان که تألیفاتش مورد تأیید امام بود و حلقه وصل امام با شیعیان خراسان به شمار میرفت.
چرا این کار در آن شرایط، یک اقدام استثنایی بود؟ برای درک عظمت این حرکت، باید سه نکته کلیدی را در نظر گرفت:
نخست؛ محدودیت مطلق: امام در شهری نظامی زندگی میکردند که هر حرکت ایشان زیر نظر بود. مأموران حکومت حتی به دنبال این بودند که امام با چه کسانی دیدار میکنند. در چنین فضایی، ایجاد یک شبکه کشوریِ پنهانی، نه تنها شجاعت میخواست، بلکه هوشمندی و تدبیری بینظیر میطلبید.
دوم؛ تهدید به فرصت تبدیل شد:حکومت عباسی با حصر امام، قصد داشت ایشان را از جامعه جدا کرده و نقش هدایتگریشان را کمرنگ کند. اما امام با شبکه وکالت، نه تنها جدا نشدند، بلکه تأثیر خود را از سامرا به تمام قلمرو اسلامی گسترش دادند. انگار که با بستن دربِ خانه، پنجرههای بیشماری به جهان گشوده شد.
سوم؛ آمادهسازی برای آیندهای بزرگ:اگرچه امام عمر کوتاهی داشتند، اما با این شبکه، زیرساختی ساختند که نه تنها در دوران حیاتشان، بلکه پس از شهادتشان و در دوران غیبت صغری و کبری نیز به کار آمد. بهعبارتی، ایشان با این کار، یک «سیستم» جایگزین «شخص» کردند تا جامعه هرگز سرگردان نماند.
درس بزرگ سیره ی امام حسن (ع) برای امروز؛ محدودیت، پایان راه نیست
زندگی امام حسن عسکری(ع) در این زمینه، سه پیام ماندگار برای هر کسی دارد که در هر شرایط سخت و تحت هر نظارتی احساس میکند راهی برای پیشرفت و تأثیرگذاری ندارد:
۱. محدودیت، پایان راه نیست، بلکه آغازی برای خلاقیت استامام نشان داد که اگر اراده باشد، میتوان از دل محدودیتترین شرایط، گستردهترین تأثیرات را خلق کرد. وقتی راه مستقیم بسته میشود، راههای غیرمستقیم را باید یافت.
۲. ساختار، قدرتمندتر از شخص استامام با ایجاد یک شبکه، وابستگی جامعه به حضور فیزیکی خود را کاهش داد. این یعنی اگر شما سیستمی طراحی کنید که بدون شما ادامه یابد، تأثیرتان ماندگار خواهد شد، نه موقتی.
۳. آیندهنگری، اصل اساسی هر حرکت مؤثر استامام نه فقط برای نیازهای امروز، که برای چالشهای فردا برنامه ریختند. شبکه وکالت، پاسخی به دوران غیبت بود، نه فقط پاسخی به حصر خانگی. این یعنی هر حرکت مؤثر، باید افقی بلندتر از شرایط فعلی داشته باشد.
امام حسن عسکری(ع) در دوران کوتاه و پر فشار امامت خود، نشان داد که معنای واقعی رهبری، تسلیم شدن در برابر محدودیتها نیست، بلکه یافتن راههای نو برای ارتباط، امیدآفرینی و هدایت است. شبکه وکالت، تنها یک سازوکار ارتباطی نبود؛ بلکه پلی بود میان گذشته و آینده، میان حضور و غیبت، میان خفقان و آزادی، و میان «نمیتوانم» و «میتوانم».
ایشان با این تدبیر هوشمندانه، نه تنها جامعه شیعه را در سختترین دوران تاریخیاش حفظ کردند، بلکه به ما آموختند که در سختترین شرایط نیز میتوان درخشانترین تأثیرها را گذاشت؛ کافی است به جای نگاه به دیوارهای بسته، به دنبال مسیرهای باز بگردیم.
زهرا صالحی فر، کارشناس ارشد قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه.
منابع
۱. کتاب «سیره پیشوایان» اثر مهدی پیشوایی
۲. کتاب «حیات فکری و سیاسی امامان شیعه» اثر رسول جعفریان
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