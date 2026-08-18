به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ابو مجاهد العساف سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از عملکرد علی الزیدی نخست‌وزیر عراق درباره نحوه برخورد با نیروهای مقاومت به وی هشدار داد از آنچه «بازی در میدان آمریکا» خواند دست بردارد.

در این بیانیه شروط مقاومت اسلامی برای گفت‌وگو با هر دولتی درباره ساماندهی سلاح مقاومت اعلام شده است؛ خروج کامل و واقعی نیروهای آمریکایی از خاک و آسمان عراق و تضمین بازنگشتن آنها، رهایی تصمیم سیاسی و اقتصادی عراق از سلطه آمریکا، خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق و انحلال نیروهای پیشمرگه که گردان‌های حزب‌الله آنها را تهدیدی برای وحدت عراق و مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرده است.

گردان‌های حزب‌الله همچنین اعلام کرد بیش از صد روز در برابر آنچه «رفتارهای نسنجیده نخست‌وزیر» خوانده صبر کرده است، اما به گفته این گروه، الزیدی به توصیه‌های جریان‌های سیاسی شیعه و رئیس سازمان حشد الشعبی توجه نکرده است.

در بخش دیگری از بیانیه، گردان‌های حزب‌الله به شدت از یورش به منازل و ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌های شهدا، مجروحان، نیروهای مقاومت و مشایخ انتقاد کرده و مدعی شده است این اقدامات با نظارت مستقیم آمریکا صورت می‌گیرد.

این گروه خطاب به نخست‌وزیر هشدار داده است که ادامه چنین اقداماتی پیامدهای آن متوجه خود او خواهد شد و افزوده است: «بازی در میدان دشمنان عراق را متوقف کن.»

گردان‌های حزب‌الله همچنین خطاب به الزیدی اعلام کرد در زمانی که نیروهای مقاومت برای حفظ حاکمیت عراق، دولت و مقدسات جانفشانی می‌کردند، او در امنیت به فعالیت‌های تجاری مشغول بوده است و هشدار داد خود را در برابر نیروهای مقاومت قرار ندهد.

در پایان این بیانیه از رهبران و شخصیت‌های ارشد سیاسی و مذهبی خواسته شده است برای اصلاح آنچه «انحراف امنیتی ایجاد شده توسط نخست‌وزیر» خوانده شده، وارد عمل شوند تا ثبات و حاکمیت عراق حفظ و از کشیده‌شدن کشور به مسیری که به گفته این گروه مورد نظر دشمنان است جلوگیری شود.

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