به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار حسن امینی شامگاه دوشنبه، 26 مرداد 1405 در نشست صمیمی با خبرنگاران و فعالان رسانهای، ضمن قدردانی از حضور و فعالیت مستمر اصحاب رسانه در جریان تجمعات گسترده مردمی در شهر رشت، اظهار کرد: رسانهها در شرایطی که دشمن تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای رسانهای و فضای مجازی، ادراک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، نقشی تعیینکننده در تبیین واقعیتها و جلوگیری از شکلگیری روایتهای انحرافی دارند.
وی با اشاره به ماهیت متفاوت جنگهای نوین و تحولات اخیر، از جمله آنچه «جنگ ۱۲ روزه»، «کودتای دیماه»، «جنگ رمضان» و «جنگ هرمز» عنوان کرد، افزود: دشمن صهیونیستی و آمریکا با استفاده گسترده از ابزارهای رسانهای و ایجاد «فراواقعیت»، تلاش میکنند جغرافیای جنگ را از میدان زمین به میدان ذهن مردم منتقل کنند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ادامه داد: در جنگ شناختی، هدف اصلی دشمن صرفاً تخریب زیرساختها یا وارد کردن خسارت نظامی نیست، بلکه تلاش میشود محاسبات ذهنی مردم دچار اختلال شده و نسبت به آینده، توانمندیهای کشور، ارکان نظام و نیروهای مسلح تردید و ناامیدی ایجاد شود.
امینی با بیان اینکه «توپخانه رسانهای دشمن» با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تغییر محاسبات جامعه فعالیت میکند، تصریح کرد: مقاومت و حضور مقتدرانه رسانههای داخلی موجب شده است شدت اثرگذاری این جریان رسانهای و میزان تخریب آن در افکار عمومی به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
وی با تبیین سه سطح از رسالت رسانه در شرایط جنگ شناختی، گفت: نخستین وظیفه رسانه، روایتگری و انتقال صحیح رویدادهاست، اما خبرنگاران نباید در همین سطح متوقف شوند؛ بلکه باید به دو رسالت مهمتر یعنی ارائه «روایت اول و روایت درست» و همچنین «استخراج حقیقت از دل واقعیت» توجه کنند.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: روایت اول و روایت درست میتواند مانع از آن شود که جریانهای معاند و رسانههای دشمن، روایتهای کاذب خود را پیش از رسانههای داخلی به افکار عمومی تحمیل کنند. در مرحله بعد، رسانه باید بتواند از میان انبوه دادهها، اخبار، تصاویر و روایتهای متناقض، حقیقت را استخراج و آن را برای مردم تبیین کند.
امینی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند فاصله میان «واقعیت» و «فراواقعیت» را از طریق عملیات روانی، اخبار جعلی و روایتسازیهای هدفمند کاهش دهد و تصویری متفاوت از واقعیت در ذهن مخاطب ایجاد کند؛ بنابراین رسالت رسانه داخلی این است که با دقت، سرعت، صداقت و تحلیل صحیح، فاصله میان واقعیت و ادراک عمومی را کاهش داده و اجازه ندهد فراواقعیت جای حقیقت را بگیرد.
وی با اشاره به حضور مستمر خبرنگاران و فعالان رسانهای در بیش از ۱۷۰ شب تجمعات مردمی در شهر رشت، گفت: حضور میدانی و مستمر اصحاب رسانه در این برنامهها، نقش مهمی در انعکاس مطالبات و حضور مردم، ایجاد ارتباط میان جامعه و مسئولان و تقویت اعتماد عمومی ایفا کرد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت ادامه داد: رسانهها در این میدان عملاً به عنوان پلی میان مردم و حاکمیت عمل کردند و توانستند بخشی از فاصلههای ایجادشده در حوزه اطلاعرسانی و ارتباطات اجتماعی را کاهش دهند.
امینی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در برنامههای مختلف، اظهار کرد: عملکرد رسانهها در این عرصه علاوه بر کمک به تأمین و تقویت امنیت روانی جامعه، در افزایش انسجام ملی و تقویت جایگاه و قدرت دیپلماسی کشور در عرصه بینالمللی نیز مؤثر بوده است؛ چراکه تصویر واقعی حضور و همراهی مردم، یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری قریب به ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و عزاداری در میدان شهدای ذهاب رشت، از همکاری و همراهی مجموعههای مختلف در اجرای این برنامهها قدردانی کرد و گفت: برگزاری مستمر این برنامهها حاصل یک کار جمعی و هماهنگ میان مجموعههای مختلف بود.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت از سپاه، صدا و سیمای مرکز گیلان، شهرداری رشت، شورای اسلامی شهر رشت و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل همکاری در اجرای این برنامهها و تلاش برای ارتقای امنیت، آرامش و رفاه مردم تقدیر کرد.
امینی با تأکید بر اینکه اقدامات فرهنگی مکمل فعالیتهای رزمی و نظامی است، افزود: در شرایط امروز، قدرت ملی تنها در تجهیزات و توان نظامی خلاصه نمیشود؛ بلکه فرهنگ، رسانه، انسجام اجتماعی و همراهی مردم نیز بخش مهمی از قدرت کشور را تشکیل میدهد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعههایی که در این عملیات بزرگ فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند، در واقع بخشی از یک زنجیره واحد برای تقویت آرامش، امنیت و انسجام اجتماعی بودند و باید از تمامی این مجموعهها که به عنوان «شریک استراتژیک» در این عرصه حضور داشتند، قدردانی کرد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل میان نیروهای مسلح و جامعه رسانهای اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به رسانههای حرفهای، مسئول، میدانی و حقیقتمحور نیاز داریم و اصحاب رسانه میتوانند با روایت دقیق واقعیتها، مقابله با شایعات و تقویت امید و اعتماد عمومی، نقش مهمی در خنثیسازی عملیات روانی دشمن و تحکیم انسجام ملی ایفا کنند.
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