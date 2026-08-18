دستگیری «عامل نفوذی» در تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از جریان جنگ تحمیلی رمضان تا به الان، عوامل خودفروخته، درصدد ارتباط و ارسال اطلاعات به دشمن هستند؛ پلیس از دستگیری عامل ارسال مختصات نقاط راهبردی خبر میدهد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر میدهد که اقدام به جمعآوری و ارسال تصاویر و مختصات برخی نقاط راهبردی و امنیتی کشور برای گروههای مخالف جمهوری اسلامی میکرد.
دیروز هم شبکه ای که با سوءاستفاده از تجهیزات ماهوارهای «استارلینگ» اقدام به ایجاد بستر ارتباطی غیرمجاز و انتقال اطلاعات طبقهبندی شده میکرد، شناسایی و جمع آوری و متهم اصلی هم دستگیر شد.
در این پرونده، متهم با استفاده از ابزارهای سایبری اقدام به جمعآوری دادهها، تصاویر و مختصات برخی نقاط مهم کرده و قصد ارسال این اطلاعات به گروههای مخالف را داشته که کارشناسان سایبری و اطلاعاتی پلیس با رصد و پایش فعالیتهای این فرد در نهایت موفق به شناسایی وی شده و پس از تکمیل مستندات و ادله دیجیتال، در عملیاتی در مخفیگاه خود دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد. بنابر اعلام پلیس، متهم در تحقیقات اولیه به اتهامات انتسابی و ارتباط با گروههای مخالف اعتراف کرده و پرونده وی پس از تفهیم اتهامات از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال و متهم با قرار قانونی تحویل دستگاه قضایی شد.
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