روز ملی نماز باران در انگلیس؛ مسلمانان برای نزول رحمت الهی گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان بریتانیا روز یکشنبه ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد)، همزمان با تداوم خشکی کمسابقه، در «روز ملی دعا برای طلب باران» که مساجد و مراکز اسلامی این کشور بهطور رسمی آنرا اعلام کردند، گردهم آمده و نماز استسقاء بهجا آوردند.
در این حرکت جمعی، نهادهای اسلامی متعددی مشارکت داشتند که از آن جمله میتوان به مسجد و مرکز اجتماعی «گرین لین» (Green Lane Masjid) در بیرمنگام، مرکز «دارالاحسان» (Darul Ihsaan) در منطقه بارکینگ، مرکز اجتماعی «دارالجنّه» (Darul Jannah)، مؤسسه خیریه «آیتاک» (Aytac Aid)، مجمع جهانی اسلامی (World Islamic Forum) و شورای افتای لندن (London Ifta Council) اشاره کرد. برگزارکنندگان اعلام کردند که نماز باران ساعت ۹:۳۰ صبح در فضای باز یا سالن اصلی مسجد «گرین لین» اقامه شد و سایر مساجد نیز متناسب با زمانبندی خود، این آیین را برگزار کردند.
سخنگوی مشترک این نهادها با تأکید بر جایگاه آب بهعنوان منبع حیات در اسلام، گفت باران «رحمتی حیاتی» برای زمین، محصولات کشاورزی، حیات وحش و اکوسیستمهاست. در این بیانیه تأکید شده که مسلمانان در کنار توسل به خداوند، مسئولیت دارند از زمین به عنوان امانتی الهی حفاظت کنند.
همزمان با این مراسم، سازمانهای اسلامی مردم را به انجام اقدامات عملی از جمله صرفهجویی در مصرف آب، کاهش اسراف، حمایت از ابتکارهای سبز محلی و کمک به خانوادهها، کشاورزان و حیات وحش آسیبدیده از خشکسالی دعوت کردند.
به نقل از برخی رسانههای محلی، پس از برگزاری این آیین معنوی، گزارشهایی از بارش باران در بخشهایی از بریتانیا منتشر شد؛ رخدادی که بازتاب مثبتی در میان جامعه مسلمانان و فعالان اجتماعی داشت.
شایان ذکر است دولت بریتانیا اعلام کرده است که نزدیک به سه چهارم مساحت انگلیس دچار خشکسالی است. دولت این کشور در عین حال بر وخامت شرایط آب و هوایی و تاثیر آن بر کشاورزی، منابع آب و حیات وحش تاکید کرد.
براساس گزارشها، در حال حاضر ۷۱.۳ درصد از مساحت انگلیس با نوعی خشکسالی ناگهانی ناشی از کاهش بارندگی و افزایش دما روبرو است. این وضعیت از اواخر ژوئیه (اوایل مرداد ماه) که تقریبا برای نیمی از کشور خشکسالی اعلام شد، افزایش یافته است.
بنا بر گزارش دولت بریتانیا، ۴۵ میلیون نفر در منطقه درگیر خشکسالی بسر میبرند و ۲۷ میلیون نفر با محدودیتهای استفاده از آب روبرو هستند.
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