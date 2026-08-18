صدور حکم اعدام برای پسرعموی بشار اسد در دادگاه جنایی دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی دمشق، پس از اثبات مسئولیت وسیم اسد در تشکیل گروههای مسلح حکم اعدام وی را صادر کرد.
دادگاه جنایی چهارم دمشق صبح امروز در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده وسیم اسد، به ریاست قاضی فخرالدین العریان تشکیل جلسه داد.
قاضی فخرالدین العریان در جریان جلسه، جزئیات پرونده را تشریح کرد و مئهب سئ تحقیقات نشان داده است که وسیم اسد با مأموریت سرتیپ غیاث دلا، در تشکیل گروههای مسلح غیرنظامی و خارج از ساختار رسمی مشارکت داشته است؛ گروههایی که مناطق غیرنظامی در غوطه شرقی را هدف قرار داده و مرتکب کشتار ساکنان غیرنظامی شدهاند.
وی افزود: شهر الملیحه از جمله مناطقی بوده که این گروهها در آن مرتکب جنایات و فجایع انسانی گسترده شدهاند.
قاضی تأکید کرد که دادگاه تمامی مراحل دادرسی و اقدامات قضایی مربوط به این پرونده را تکمیل کرده و پس از بررسی کامل، درباره حکم نهایی تصمیم گرفته است.
در پایان جلسه، دادگاه با استناد به قوانین و پس از اثبات ادله و شواهد مورد اتکا در تحقیقات، حکم اعدام وسیم اسد را صادر کرد.
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