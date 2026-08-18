به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از دیلی‌میل، شورای شهر «کانتربری-بنکستون» در سیدنی، درخواست رسمی مسجد علی‌بن‌ابیطالب(ع) (معروف به مسجد لاکمبه و بزرگترین مسجد استرالیا) را برای پخش صدای اذان از طریق بلندگو رد کرد. این شورا دلیل اصلی تصمیم خود را نگرانی‌های ناشی از «آلودگی صوتی» در محله اعلام کرده است. این پیشنهاد در حالی به سرانجام نرسید که این مسجد قصد داشت برای اولین بار صدای اذان را در هر جمعه پخش کند.

درخواست این اقدام در ماه مه توسط انجمن مسلمانان لبنانی (LMA) ارائه شده بود.

دیلی میل در گزارش خود آورد با داغ شدن فضای رسانه‌ای و محلی، بیش از ۱۶۰۰ نامه و پیشنهاد اعتراضی علیه این طرح به شورای شهر ارسال شد که بر ابعاد چالش‌برانگیز این پرونده تأکید داشت.

در سوی مقابل، حامیان این طرح با جمع‌آوری هزاران امضا در یک طومار، به تصمیم شورا اعتراض کردند. انجمن مسلمانان لبنانی در بیانیه خود با تأکید بر جنبه‌های هویتی این درخواست، اعلام کرد: «این مسئله ربطی به سروصدا ندارد، بلکه درباره حس تعلق و پذیرش است.»

در این میان، حمایت برخی مقامات محلی از این طرح، جالب توجه بود. «سعود ابوسمحه»، عضو مستقل شورای شهر، در حمایت از پخش اذان، نسبت به رویکرد مخالفان و بهانه‌ ایجاد سروصدا اعتراض کرد.

انجمن مسلمانان لبنانی نیز استدلال کرده بود تأثیر صوتی این اقدام محدود به خیابان «هالدن» (Halden Street، منطقۀ محدود به مسجد) خواهد بود.

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