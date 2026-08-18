به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه ادیان و مذاهب در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی صرفا از طریق آزمون اختصاصی طلاب و در مقاطع ارشد رشته های ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی همزمان از طرق آزمون اختصاصی طلاب و آزمون کارشناسی ارشد سراسری دانشجو می پذیرد.
بر اساس این فراخوان، ثبتنام آزمون اختصاصی طلاب در رشتههای یادشده تا ۳۰ مردادماه ادامه دارد و این آزمون ویژه، روز جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵برگزار خواهد شد. آزمون مقطع دکتری ساعت ۱۰ صبح و آزمون مقطع کارشناسی ارشد ساعت ۱۶برگزار میشود.
طلاب حوزه های علمیه میتوانند برای ثبتنام و دریافت کارت ورود به جلسه و مطالعه دفترچه به سامانه azmoon.urd.ac.ir مراجعه کنند.
همچنین داوطلبان آزمون سراسری کارشناسی ارشدنیز میتوانند هنگام انتخاب رشته، این رشتهها را در فهرست اولویتهای خود قرار دهند و از تخفیف ویژه شهریه(50 درصدی) بهرهمند شوند.
این پذیرش در دو مسیر آزمون اختصاصی طلاب و آزمون سراسری کارشناسی ارشد، فرصتی مهم برای علاقهمندان به تحصیل در رشتههای زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه ادیان و مذاهب فراهم کرده است. داوطلبان آزمون اختصاصی طلاب همچنین داوطلبان آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته های فوق میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۳۷۶۹۰۲۹۸ تماس گرفته یا از طریق شناسه @Pazireshadyan در پیامرسان ایتا سوالات خود راپیگیری کنند.
گفتنی است علاقهمندان برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیههای مرتبط میتوانند شناسه @adyanuni را در پیامرسان ایتا دنبال کنند.
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