درخواست شورای شیعیان استرالیا برای پیگیری فوری وضعیت شیعیان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا (The Shia Muslim Council of Australia) در واکنش به حمله تروریستی دیروز، دوشنبه، به مدرسه «شمع هدایت» در منطقه شیعه‌نشین و هزاره‌نشین «دشت‌برچی» در کابل، این جنایت را به شدت محکوم کرد. طبق گزارش منابع محلی، در این حمله دست‌کم ۵۰ نفر که بخش عمده آنان دانش‌آموزان دختر بودند، مجروح شدند.

این نهاد در بیانیه خود با تأکید بر اینکه این حادثه موردی دیگر از هدف قرار دادن عمدی جوامع شیعه در افغانستان است، نسبت به فضای تبعیض و به حاشیه راندن شیعیان در این کشور هشدار داد. در ادامه، متن کامل بیانیه شورای شیعیان استرالیا به فارسی ترجمه شده است:

«شورای شیعیان استرالیا (SMCA) حمله به مدرسه «شمع هدایت» در منطقه عمدتاً شیعه و هزاره‌نشین «دشت‌برچی» در کابل را که در ۱۷ آگوست ۲۰۲۶ رخ داد، به شدت محکوم می‌کند. بر اساس گزارش «کابل‌ناوز» (KabulNow)، این حمله دست‌کم ۵۰ مجروح بر جای گذاشته است که اکثر قربانیان آن دانش‌آموزان دختر هستند.

این اقدام، نمونه دیگری از هدف قرار دادن عمدی جوامع شیعه در افغانستان در جریان حملات تروریستی است. این جنایت در حالی رخ می‌دهد که شیعیان و افراد متعلق به این جوامع در محیطی آکنده از تبعیض و حاشیه‌نشینی گسترده قرار دارند.

ما عمیق‌ترین مراتب همبستگی خود را با قربانیان، خانواده‌های آنان و جامعه وسیع‌تر شیعیان و هزاره‌های افغانستان اعلام می‌داریم و برای بهبودی سریع مجروحان دعا می‌کنیم.

شورای شیعیان استرالیا خواستار انجام تحقیقات کامل و شفاف در این زمینه است و تأکید دارد که عاملان این جنایت باید پاسخگو باشند. ما همچنین از دولت استرالیا می‌خواهیم که نگرانی‌های موجود در خصوص حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان را از طریق کانال‌های دیپلماتیک و مجامع بین‌المللی حقوق بشر، به طور مستمر مطرح نماید.»

............

پایان پیام