به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صدوهشتادمین جلسه علنی مجلس گفت: قبل از رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروط تفاهم نامه، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

وی ادامه داد: فرصت بدست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره‌ و آتش‌بس، کمک شایسته‌ای‌ برای‌ افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد.

رئیس مجلس اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست درازی دشمن، شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.

وی گفت: البته لازم است تصریح کنم که فرصت بدست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره ‌وآتش‌بس، کمک شایسته‌ای‌ برای ‌افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست درازی دشمن، شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.

وی ادامه داد: دشمن جنایتکار و تروریست و فاسد آمریکایی-صهیونی، مطابق خوی استکباری اش بدلیل خطای محاسباتی با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ایران عزیزمان حمله کرد اما مردمی که به برکت راهنمایی های چهل و هشت ساله‌ امامین انقلاب با عنایت الهی مبعوث شده اند، منسجم، یکپارچه و شجاعانه مقابل این جنایت بشری ایستادند و نیروهای جان برکف نظامی با طراحی عملیاتی هوشمندانه، تحت هدایت و رهبری فرمانده ای معظم کل قوا، چنان تو دهنی به دشمن تا دندان مسلح زدند که همه‌ی دنیا به پیروزی ایران عزیز و مستقل اعتراف کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با هم افزایی میدان مبارزه‌ دیپلماسی و نظامی و با حمایت و پشتیبانی مردم مبعوث شده و هدایت های رهبری معظم انقلاب، این عظمت، بزرگی و پیروزی بزرگ مردم ایران تبدیل به سند شکست آمریکا در حوزه‌ حقوقی و سیاسی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد شد که باعث خوشحالی دوستان ایران اسلامی در دنیا و عصبانیت دشمنان گردید.

دشمن به تعهدات خود در تفاهم نامه پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسی اش را در عمل جبران کند

وی افزود: همانطور که پیش بینی کرده بودیم، دشمنی که از سر استیصال تفاهم نامه‌ پایان جنگ را پذیرفته بود، خیلی زود بر تعهدات خود پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسی اش را در عمل جبران کند لذا زمان آن رسید که میدان نظامی مجدد در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد و پاسخ عملی به نقض عهد دشمن دهد و به دشمنان نشان دهد که ملت ایران با وحدت، شجاعت و عقلانیت در راستای گرفتن حقوقش ذره‌ای تردید به خود راه نمی دهد

دشمن در طراحی جدید خود به دنبال فشار اقتصادی و از بین بردن انسجام کشور است

دکتر قالیباف افزود: پیش از این نیز در فایل صوتی دوم خدمت مردم عزیز ایران توضیح داده بودم که دشمن در طراحی جدید خود به دنبال فشار اقتصادی و از بین بردن انسجام کشور است و امروز مسئولین دولت آمریکا به صراحت بر این نقشه‌ی خود تصریح می کنند. آنها می خواهند با ایجاد نارضایتی و ایجاد شکاف داخل جامعه‌ ایرانی، برنده‌ بازی باشند که تا اینجا در میدان های نظامی و دیپلماسی به وضوح، باخته اند.

هر فرد یا دستگاهی که انسجام ملی کشور را تضعیف کند، در زمین دشمن بازی می کند

وی ادامه داد: براین اساس هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود، باعث نارضایتی مردم شود یا انسجام ملی کشور را تضعیف کند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می کند.

مهمترین وظیفه مسئولین کشور این است که فشارهای ناشی از جنگ را به حداقل ممکن برسانیم

دکتر قالیباف گفت: مهمترین وظیفه ای که ما مسئولین کشور خصوصاً مدیران اجرایی دولت بعهده داریم این است که وسط میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشیم و ضمن پشتیبانی از نیروهای مسلح، فشارهای ناشی از جنگ را به حداقل ممکن برسانیم. در این خصوص اقداماتی که باعث نارضایتی عمومی می‌شود، باید برای همه‌ی مدیران ملی و منطقه ای و بخشی ممنوع اعلام شود.

وی ادامه داد: در این دوران، مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در صحنه خدمت حضور داشت و علاوه بر حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، با برگزاری جلسات نظارتی و رسمی صحن مجلس بصورت مجازی و چند صد جلسه‌ کمیسیونهای تخصصی بصورت حضوری، فرایندهای نظارتی و تقنینی را برای حل مسائل مردم با جدیت پیگیری کرد و همینجا نیز مجدداً آمادگی خود را برای کمک به دولت در زمینه‌ی حل مسائل اقتصادی اعلام می کند.

تغییر شیوه‌ استفاده از کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن، از ضرورت های جدی است

رئیس قوه مقننه گفت: از ضرورت های جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه‌ استفاده از کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هم‌وطنان عزیز ایجاد می کند و گام موثری ‌برای‌ مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف‌کردن موقت برخی از ناکارآمدی های مدیریتی محسوب می شود.

دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبانه است

وی ادامه داد: نکته‌ حائز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبانه است که با جنگ شناختی تکمیل می شود. در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است لذا ضروریست حل مشکل کمبود بنزین با برنامه ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود.

افزایش قیمت بنزین توسط دولت، تدبیر حساب شده نیست

دکتر قالیباف تصریح کرد: باید توجه کنیم که اگر در گذشته کاهش مصرف بنزین ضرورتی اقتصادی بود، امروز دیگر امری اجتناب ناپذیر است و نمیتوان با حرفهای کلی و به ظاهر جذاب و طرح های غیر اجرایی، تصمیم‌گیری درباره‌ی آن را به تعویق انداخت اما افزایش قیمت بنزین توسط دولت، آن تدبیر حساب شده نیست. کاهش مصرف بنزین باید با شیوه هایی صورت گیرد که بیشترین عدالت وکمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکارعمومی فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرد.

وی گفت: اگر با برنامه ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تاثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه‌ جدیدش خواهیم گذاشت و دشمن به این جمع بندی خواهد رسید که راهی ندارد جز اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرد و به فضل الهی و با برنامه‌ریزی دولت محترم و هوشمندی مردم شریف همین اتفاق هم خواهد افتاد.

مردم وحدت و انسجام خود و جامعه را حول ولی فقیه جامعه حفظ کنند

دکتر قالیباف افزود: بصورت خاص از همه‌ نمایندگان ارجمند وکارشناسان و فعالان رسانه‌ای می خواهم چه در پیشنهاد راهکارهای عملیاتی هنگام تصمیم سازی و چه در اجرایی شدن همراه با اجماع هر راهکاری که بعد از همه‌ی بررسی ها نهایی شد، با دولت محترم همدلی و هماهنگی لازم را داشته باشند. طبیعیست که لازم است دولت بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و ترتیب اثر دادن به نظرات کارشناسان و منتقدان اهمیت دهد. از مردم عزیز وگرانقدر نیز تقاضا می کنم همچون گذشته وحدت و انسجام خود و جامعه را حول ولی فقیه جامعه حفظ کنند که هرگونه تنازع و اختلاف باعث ضعف داخلی و امیدواری دشمنان خارجی می شود.

امر ملی جنگ، صحنه‌ رقابت های سیاسی و انتخاباتی نیست

رئیس مجلس ادامه داد: فعالان سیاسی و رسانه ای از همه‌ی طیف ها نیز باید توجه داشته باشند که امر ملی جنگ، صحنه‌ی رقابت های سیاسی و انتخاباتی نیست. اتحاد مقدس اسم رمز پیروزی نهایی بر دشمن غدار است و برای مقابله با دشمن نیاز به هسته‌ی سخت ۹۰میلیونی داریم. باید به روزهای جنگ ۴۰روزه برگردیم که مردم یکپارچه با سلایق مختلف سیاسی و با تفاوت های اجتماعی پای‌کار ایران اسلامی بودند.

گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق میدانم

وی تأکید کرد: بنده گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق میدانم و برای همه‌ انتقادهای سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم ولی این ایام زمانیست که باید شبهای پرشور میادین بار دیگر برای دشمن خودنمایی کند. تریبون داران و صحنه گردانان نیز باید امر رهبری مبنی بر صیانت از وحدت، و پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلاف سیاسی و تفاوت های اجتماعی را از اصولی ترین محورهای عمل خود قرار دهند تا باعث طرد مردم با سلیقه های دیگر نشوند. خیابان، محل میتینگ های انتخاباتی نیست بلکه میدان‌های اتحاد مقدسیست که باید هسته‌ سخت ۹۰ میلیونی را در خود جای دهد.

رسانه‌ی ملی‌ باید به‌کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای ۹۰میلیون ایرانی وطن‌دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی تبدیل شود

رئیس قوه مقننه گفت: در توطئه‌ جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی‌ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه‌ی ملی بیش از هر زمان دیگریست که متاسفانه تاکنون موفقیت های لازم را در این زمینه نداشته ‌است. تبیین ناکارآمدی‌های‌ساختاری، رویکردی و عملکردی صداوسیما فرصتی مبسوط می‌طلبد اما در این مجال می‌توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ی ملی‌ باید به‌کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای ۹۰میلیون ایرانی وطن‌دوست با سلیقه های مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در پایان به نمایندگی از منتخبین مردم اعلام میکنم که ما ازخون قائد شهید وکودکان بی‌گناه میناب و سایر شهیدان دفاع مقدس دوم وسوم نمیگذریم و تحت هدایت رهبرمعظم انقلاب و در برابر ملت ایران متعهد می شویم که تمام توان خود را برای احقاق حقوق مردم ایران، رفع تجاوز، تنبیه متجاوز و سربلندی کشور به کار گیریم.

اجازه نخواهیم داد دشمن، وحدت ملی، حضور مردم، تاب‌آوری ملت و انگیزه‌ مسئولین را هدف قرار دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه نخواهیم داد دشمن، وحدت ملی، حضور مردم، تاب‌آوری ملت و انگیزه‌ مسئولین را هدف قرار دهد. ایران، متحد، مقتدر و هوشیار است و با توکل بر خداوند متعال، هدایت رهبری معظم، اراده‌ ملت و هماهنگی و هم‌افزایی میدان های نظامی و دیپلماسی و خدمت، از این آزمون تاریخی، سربلند بیرون خواهدآمد و نصرت الهی بطورحتم برای این مردم مجاهد، محقق خواهد شد و اُخرآ تحبونها نصرمن االله و فتحٌ قریب.



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