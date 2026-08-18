شورای علمای شیعه افغانستان انفجار غرب کابل را حمله تروریستی دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در پی انفجار دیروز (۲۶ مرداد) در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل، با تروریستی خواندن این حادثه و ابراز نگرانی از تکرار چنین حملاتی، خواهان ایجاد امنیت توسط حکومت طالبان شد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ.../ قرآن کریم

با نهایت تاسف و تاثر، بر اساس گزارش‌های واصله، امروز در «مکتب شمع هدایت» واقع در «شهرک مهدیه» غرب کابل، حمله تروریستی صورت گرفته است که در اثر آن ده‌ها نفر مجروح گردیده است که حال بعضی از مجروحین وخیم می‌باشد.

شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تقبیح شدید این جنایت بزرگ و ابراز هم‌دردی و غم‌شریکی با خانواده‌های مجروحان این رویداد، برای زخمی‌شدگان شفای عاجل و کامل از بارگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

این حادثه نگرانی جدی شورای علما و مردم را برانگیخته است که مبادا چنین رویدادی آغازگر موج تازه‌ای از حملات تروریستی و ناامنی در پایتخت و به‌ویژه در مناطق مسکونی و مراکز آموزشی باشد. از این‌رو، لازم است مسئولان امنیتی با احساس مسئولیت جدی، ابعاد این حادثه را به‌صورت همه‌جانبه بررسی نموده، عاملان آن را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند و تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ نمایند.

شورای علما از حکومت امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد که تأمین امنیت جان و مال مردم، به‌ویژه امنیت مکاتب، دانش‌آموزان و مراکز آموزشی را در اولویت قرار داده و با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی، اجازه ندهد بار دیگر مردم بی‌گناه قربانی خشونت و تروریسم شوند.

ما باور داریم که امنیت پایدار و آرامش مردم، نیازمند همکاری مسئولانه حکومت، علما، نهادهای اجتماعی و عموم شهروندان است. از مردم نیز می‌خواهیم ضمن حفظ آرامش و هوشیاری، هرگونه مورد مشکوک را به نهادهای مسئول گزارش دهند.

در پایان، بار دیگر این حمله تأسف‌بار را محکوم نموده و برای مجروحان شفای عاجل، برای خانواده‌های آنان صبر و شکیبایی و برای مردم شریف کابل و سراسر افغانستان امنیت، آرامش و ثبات پایداری از خداوند متعال خواستاریم.

شورای علمای شیعه افغانستان

۱۴۰۵/۵/۲۶

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