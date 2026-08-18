محمد محقق مسئولیت حمله غرب کابل را متوجه طالبان دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رئیس «حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان» در واکنش به حمله عصر دوشنبه (۲۶ مرداد) به یک مدرسه در منطقه شیعه‌نشین کابل، با ارسال پیامی علاوه بر محکومیت این حمله، مسئولیت آن را بر عهده طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان دانست. متن پیام وی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف اطلاع یافتم که به اثر یک انفجار ناشی از پرتاب دو نارنجک دستی توسط دو نفر موتر سایکل سوار در مکتب خصوصی ویژه خردسالان به نام «شمع هدایت» در شهرک مهدیه کابل، تعداد زیادی از نونهالان متعلم دختر و پسر زخمی شدند که این خبر مایه تأثر و اندوه عمیق گردید.

این حادثه اسفبار، آن‌هم در بین جمعی نونهالان که فقط با کتاب‌چه و قلم سر و کار دارند، نشانه‌ای از قساوت و بی‌رحمی عاملان آن می‌باشد که بدون شک به دلیل اینکه گروه حاکم ادعای تسلط کامل بر خاک وطن را دارد، مسؤلیت این حادثه فاجعه بار به دوش آنان است که باید از جان و مال و حیثیت ساحه تحت کنترل‌شان مراقبت می‌کردند.

اینجانب ضمن محکوم نمودن این عمل دد منشانه مصیبت وارده را به تمام خانواده‌های متأثر شده از این واقعه تسلیت گفته، خود را در درد و رنج آنان شریک می‌دانم و برای نونهالان مجروح از بارگاه ایزد منان صحت و عافیت کامل متمنی هستم.

حاجی محمد محقق

مسؤل حزب وحدت اسلامی مردم

و رییس کمیته سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

۱۴۰۵/۵/۲۷

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