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هادی العامری: 

پرونده انحصار سلاح در دست دولت، کاملاً یک مسئله عراقی است

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
کد مطلب: 1853997
پرونده انحصار سلاح در دست دولت، کاملاً یک مسئله عراقی است

  دبیرکل سازمان بدر عراق، امروز سه‌شنبه تأکید کرد که موضوع انحصار سلاح در دست دولت، «کاملاً یک پرونده عراقی» است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواست زبان اعتدال و آرامش را در پیش بگیرند، از تشدید تنش در مواضع خودداری کنند و بر مؤلفه‌های قدرت و بازدارندگی عراق تکیه داشته باشند.

وی افزود: از همه می‌خواهیم اصل تقدم منافع ملی را که بر نگاه عمیق، دوراندیشی راسخ و اهتمام صادقانه برای حفظ تضمین‌های امنیت فراگیر مردم استوار است، مبنا قرار دهند و برای ایجاد هماهنگی میان تمامی ارکان دولت، شامل نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی و امنیتی، تلاش کنند.

العامری اظهار کرد: ما اطمینان راسخی به سلامت نیت، تدبیر مناسب و اهتمام جدی به تضمین رویکرد ملی از سوی علی الزیدی، نخست‌وزیر، و نیروهای مقاومت داریم و اطمینان داریم که همه طرف‌ها آماده پذیرش مسئولیت‌های اخلاقی، ملی و شرعی خود هستند.

دبیرکل سازمان بدر عراق نسبت به پیامدهای برداشت‌های شتاب‌زده، نسنجیده یا تحریک‌آمیز هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که طرف‌های مختلف از به‌کارگیری ادبیات تنش‌آمیز و غیرموجه در برخی بیانیه‌ها، اظهارات و فعالیت‌های رسانه‌ای خودداری کنند.

العامری تصریح کرد: امیدواریم همه طرف‌های مرتبط با پرونده انحصار سلاح در دست دولت، با روحیه مسئولیت ملی با این موضوع برخورد کنند و فرصت را در اختیار طرف‌های خارجی قرار ندهند؛ طرف‌هایی که به دنبال ایجاد بهانه برای گسترش سلطه خود، حفظ نفوذ و اقتدارشان و اصرار بر سلب تصمیم‌گیری عراق در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی هستند.

وی در ادامه تأکید کرد: این پرونده، کاملاً ملی و عراقی است و هر تصمیمی که درباره آن اتخاذ شود، نمی‌تواند چیزی جز یک تصمیم عراقی باشد. عراقی‌ها توانایی مدیریت این پرونده را با کارآمدی بالا و احساس مسئولیت دارند.

العامری در پایان گفت: هر نوع سلاحی، مشروعیت خود را از میزان تأمین منافع ملی به دست می‌آورد؛ منافعی که باید از سوی مجموعه عوامل ملی و به صورت متحد و نه پراکنده تعیین شود؛ به گونه‌ای که امنیت عراق بر پایه حاکمیت کامل، استقلال تصمیم‌گیری و وحدت موضع تقویت شود.

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