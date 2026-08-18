پرونده انحصار سلاح در دست دولت، کاملاً یک مسئله عراقی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواست زبان اعتدال و آرامش را در پیش بگیرند، از تشدید تنش در مواضع خودداری کنند و بر مؤلفه‌های قدرت و بازدارندگی عراق تکیه داشته باشند.

وی افزود: از همه می‌خواهیم اصل تقدم منافع ملی را که بر نگاه عمیق، دوراندیشی راسخ و اهتمام صادقانه برای حفظ تضمین‌های امنیت فراگیر مردم استوار است، مبنا قرار دهند و برای ایجاد هماهنگی میان تمامی ارکان دولت، شامل نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی و امنیتی، تلاش کنند.

العامری اظهار کرد: ما اطمینان راسخی به سلامت نیت، تدبیر مناسب و اهتمام جدی به تضمین رویکرد ملی از سوی علی الزیدی، نخست‌وزیر، و نیروهای مقاومت داریم و اطمینان داریم که همه طرف‌ها آماده پذیرش مسئولیت‌های اخلاقی، ملی و شرعی خود هستند.

دبیرکل سازمان بدر عراق نسبت به پیامدهای برداشت‌های شتاب‌زده، نسنجیده یا تحریک‌آمیز هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که طرف‌های مختلف از به‌کارگیری ادبیات تنش‌آمیز و غیرموجه در برخی بیانیه‌ها، اظهارات و فعالیت‌های رسانه‌ای خودداری کنند.

العامری تصریح کرد: امیدواریم همه طرف‌های مرتبط با پرونده انحصار سلاح در دست دولت، با روحیه مسئولیت ملی با این موضوع برخورد کنند و فرصت را در اختیار طرف‌های خارجی قرار ندهند؛ طرف‌هایی که به دنبال ایجاد بهانه برای گسترش سلطه خود، حفظ نفوذ و اقتدارشان و اصرار بر سلب تصمیم‌گیری عراق در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی هستند.

وی در ادامه تأکید کرد: این پرونده، کاملاً ملی و عراقی است و هر تصمیمی که درباره آن اتخاذ شود، نمی‌تواند چیزی جز یک تصمیم عراقی باشد. عراقی‌ها توانایی مدیریت این پرونده را با کارآمدی بالا و احساس مسئولیت دارند.

العامری در پایان گفت: هر نوع سلاحی، مشروعیت خود را از میزان تأمین منافع ملی به دست می‌آورد؛ منافعی که باید از سوی مجموعه عوامل ملی و به صورت متحد و نه پراکنده تعیین شود؛ به گونه‌ای که امنیت عراق بر پایه حاکمیت کامل، استقلال تصمیم‌گیری و وحدت موضع تقویت شود.

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