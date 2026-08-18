به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از نیوعرب، انقضای تفاهم‌نامه ۶۰ روزه بدون دستیابی به توافق، محافل نظامی و امنیتی در واشینگتن بیش از پیش به ناتوانی ایالات متحده در تقابل با جمهوری اسلامی ایران اذعان می‌کنند. جیسون کمبل، از مقامات پیشین پنتاگون و پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه، در ارزیابی میدانی خود در مصابه با نیوعرب تأکید کرد که گزینه‌های نظامی آمریکا در ماه‌های اخیر به شدت تحلیل رفته و این کشور اکنون با تبعات شکست رویکرد تهاجمی خود مواجه است.

این مقام سابق پنتاگون با اشاره به وضعیت فنی و عملیاتی نیروهای متجاوز آمریکایی تصریح کرد که وخامت اوضاع ناوهای هواپیمابر این کشور در منطقه و خسارات گسترده ناشی از ضربات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا، دست فرماندهان آمریکایی را برای هرگونه مانور بسته است. کمبل مشخصاً به دقت بالای اصابت‌ها در حمله به پایگاه هوایی آمریکا در اردن اشاره کرد و آن را سندی آشکار بر توانایی موشکی ایران در هدف قرار دادن دقیق مواضع ایالات متحده و سلب امکان هرگونه تهاجم زمینی از سوی پنتاگون دانست.

کمبل در بخش دیگری از ارزیابی خود، مشکل اصلی کاخ سفید را فرار از واقعیت برشمرد و اظهار داشت: «دولت ترامپ هنوز آماده نیست رسماً واقعیتی را بپذیرد که ماه‌هاست آشکار شده؛ اینکه این درگیری یک شکست استراتژیک قطعی برای ایالات متحده بوده است.» به گفته وی، تلاش کنونی واشینگتن برای تداوم محاصره دریایی تنها تلاشی ناکام برای خرید زمان به امید تأثیر فشارهای اقتصادی است؛ راهبردی که نه تنها نتیجه‌بخش نبوده، بلکه آمریکا را در موضع آسیب‌پذیری بیشتر قرار داده است.

این کارشناس ارشد دفاعی با هشدار نسبت به محاسبات اشتباه حاکمیت آمریکا تأکید کرد فرضیه تداوم تنش بدون پرداخت هزینه، توهمی بیش نیست؛ چرا که ایران ابتکار عمل را به دست گرفته و اجازه نخواهد داد واشینگتن روند تحولات را تعیین کند. به اذعان کمبل، تعیین ضرب‌الاجل از سوی تهران و توانمندی عملیاتی نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد که در صورت تداوم لجاجت کاخ سفید، هزینه‌های سنگین نظامی و ضربات سیاسی جبران‌ناپذیری بر ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تحمیل خواهد شد.

.............

پایان پیام