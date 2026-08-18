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مقاومت عراق در برابر فشارها برای تحویل سلاح

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸
کد مطلب: 1854003
مقاومت عراق در برابر فشارها برای تحویل سلاح

همزمان با نزدیک شدن به موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق در ۳۰ سپتامبر، اختلافات سیاسی درباره طرح حصر سلاح در دست دولت شدت گرفته است؛ در حالی که دولت عراق بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی تأکید دارد، گروه‌های مقاومت با توجه به شرایط امنیتی و تحولات منطقه‌ای، خلع سلاح در مقطع کنونی را به مصلحت نمی‌دانند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به موعد تعیین‌شده برای پایان حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق، علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، بر ضرورت تکمیل روند حصر سلاح در دست دولت تأکید کرده است.

وی معتقد است اجرای این طرح می‌تواند حاکمیت قانون و اقتدار دولت را تقویت کرده و زمینه را برای پایان حضور نظامی خارجی و ورود عراق به مرحله‌ای جدید از ثبات و توسعه فراهم کند.

در مقابل، برخی گروه‌ها و جریان‌های مقاومت عراق از جمله کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء، با اصل تقویت دولت و حاکمیت قانون مخالفتی ندارند، اما معتقدند شرایط امنیتی و تحولات نامشخص منطقه‌ای، واگذاری کامل سلاح در مقطع کنونی را پرخطر می‌کند.

ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، بر حفظ و تقویت سلاح مقاومت تأکید کرده و حسین علی الموسوی، سخنگوی جنبش النجباء، نیز اعلام کرده است که این جنبش سلاح خود را در اختیار دولت قرار نخواهد داد و طرح حصر سلاح را اقدامی در راستای فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه گروه‌های مقاومت می‌داند.

سازمان بدر نیز با انتقاد از شتاب دولت در پیشبرد پرونده حصر سلاح، خواستار انعطاف بیشتر نخست‌وزیر در این زمینه شده و سه پیش‌شرط را برای واگذاری سلاح مطرح کرده است؛ خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، برطرف شدن تهدیدهای راهبردی علیه امنیت کشور و تکمیل توانمندی نیروهای مسلح، به‌ویژه در حوزه دفاع هوایی.

این جریان معتقد است بدون تحقق این الزامات، خلع سلاح گروه‌های مقاومت می‌تواند امنیت و حاکمیت عراق را با چالش مواجه کند.

در همین حال، برخی دیدگاه‌ها موضع گروه‌های مقاومت را با مواضع پیشین مرجعیت دینی درباره ساماندهی سلاح و تقویت اقتدار دولت همسو می‌دانند. مرجعیت دینی عراق در بیانیه‌ای در سپتامبر ۲۰۲۰ بر اجرای عدالت اجتماعی، کنترل گذرگاه‌های مرزی، ارتقای عملکرد نیروهای امنیتی، تقویت هیبت دولت و در نهایت جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز تأکید کرده بود.

بر این اساس، در فضای سیاسی و امنیتی کنونی عراق، نحوه و زمان‌بندی اجرای طرح حصر سلاح به یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف تبدیل شده و چگونگی مدیریت آن می‌تواند بر ثبات داخلی و آینده امنیتی این کشور تأثیرگذار باشد.

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