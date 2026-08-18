به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلامی – آمریکایی(CAIR) گرِگ ابوت، فرماندار تگزاس را به خاطر تهدیدهایش درباره قطع بودجه فرودگاه‌هایی در این ایالت که فضاهایی برای اسکان مسلمانان مومن می‌سازند، مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش میدل‌ایست آی، این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: از میان تمام جنجال‌های احمقانه‌ای که گرِگ ابوت در طول سال گذشته در مورد مسلمانان ایجاد کرده، خشم از ایستگاه وضوی فرودگاه ممکن است مسخره‌ترین و ریاکارانه‌ترین باشد.

فرودگاه بین‌المللی دالاس-فورت ورث (DFW) جمعه گذشته پروژه‌ای را برای نصب یک ایستگاه وضو که مسلمانان می‌توانند قبل از عبور از بازرسی امنیتی ترمینال بین‌المللی فرودگاه از آن استفاده کنند، لغو کرد؛ این اقدام پس از تهدید فرماندار تندرو جمهوری‌خواه این ایالت، درباره قطع کمک‌های مالی ایالتی به فرودگاه‌هایی که در هرگونه پروژه مشابه شرکت می‌کنند، صورت گرفت.

فرودگاه‌های آمریکا معمولا در بخش پیش امنیتی که برای عموم آزاد است، توسط دولت اداره می‌شوند و در بخش پس امنیتی که فقط برای مسافران دارای بلیط است، توسط دولت فدرال اداره می‌شوند.

ابوت سعی کرده است بیشتر پروژه‌های ایالتی را که مسلمانان را در خود جای می‌دهند، متوقف کند و این پروژه را در نامه‌ای جداگانه خطاب به شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا و همچنین تاد بلانش، دادستان کل این کشور، «غیرقانونی» خواند.

وی از دولت دونالد ترامپ خواست که تمام امکانات موجود برای مسلمانان در فرودگاه‌های دالاس و هوستون را بررسی کند؛ منطقه دالاس، به‌ویژه، یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مسلمان آمریکایی در کشور را دارد.

در حال حاضر دست‌کم یک ایستگاه وضو در آن سوی دروازه‌های امنیتی در ترمینال بین‌المللی فرودگاه دالاس وجود دارد، بنابراین این ایده چیز جدیدی نیست، اما اعلام یک پروژه دوم قریب الوقوع، هفته گذشته واکنش شدید رسانه‌های راست‌گرا و گروه‌های محافظه‌کار را درپی داشت.

لورا لومر، پادکستر ضد اسلامی ضمن استقبال از بازنشر خبر لغو این پروژه در پلتفرم اجتماعی ترامپ، مدعی شد: ما واقعا نیاز داریم که ترامپ دوباره مانند دوره اول ریاست جمهوری خود، مسلمانان را به‌شدت تحت فشار قرار دهد؛ ما خیلی به هدفمان نزدیک هستیم؛ من هر روز دعا می‌کنم که او به آن‌ها حمله کند.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی در بیانیه خود تصریح کرد: فرماندار تگزاس به جای هدر دادن منابع مالیات‌دهندگان در آخرین نمایش سیاسی ضد مسلمانان، باید بر مشکلات واقعی ایالت تحت هدایت خود، از مراکز داده مضر گرفته تا تیراندازی در مدرسه‌ها، نابرابری اقتصادی و فرسایش آزادی مذهبی، تمرکز کند.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی هدف مکرر رویکرد اسلام‌ستیزانه ابوت بوده است؛ براساس گزارش‌ها، فرماندار تگزاس به دنبال برچیدن این شورا است.

ابوت سال گذشته شورای روابط اسلامی – آمریکایی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد؛ این اقدام سبب شد تا شورای روابط اسلامی – آمریکایی موضوع را به دادگاه بکشاند.

فشار ابوت علیه ایستگاه‌های وضو در فرودگاه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که لفاظی‌های اسلام‌هراسانه در میان سیاستمداران آمریکایی، ازجمله متحدان ترامپ، تسهیل شده و آن‌ها همچنان آشکارا اظهارات ضد مسلمانان را بیان می‌کنند.

هفته گذشته، ترامپ عکسی از عبد السید، پزشک مسلمان و نامزد پیروز انتخابات مقدماتی دموکرات سنا در میشیگان، به همراه خانواده‌اش به اشتراک گذاشت و اظهار کرد که این پزشک میشیگانی نباید انتخاب شود، زیرا همسرش حجاب دارد.

در یک جنایت ناشی از نفرت در ماه مه (اردیبهشت) نیز ۲ مرد مسلح ۳ نفر را در مسجدی در سن‌دیگو هدف قرار دادند.

..............

پایان پیام