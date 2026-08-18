زن یمنی؛ یازده سال رنج، مقاومت و ایستادگی در برابر محاصره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۲، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار زن باردار و شیرده در یمن با سوءتغذیه مواجه بوده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال نیز از سوءتغذیه حاد رنج برده‌اند.

همچنین در نشست خبری بیمارستان السبعین در صنعا اعلام شد که این مرکز طی سال ۲۰۲۵ تا نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۵۴ هزار زن و کودک، عمدتاً در شرایط بحرانی، پذیرش کرده است. این بیمارستان همچنین با افزایش شمار بیماران، ظرفیت تخت‌های خود را از ۱۰۰ تخت به بیش از ۴۵۰ تخت افزایش داده است.

آوارگی و نبود امکانات اولیه نیز بخش دیگری از مشکلات زنان یمنی عنوان شده است. بر اساس آمار شورای عالی امور انسانی یمن، شمار آوارگان به ۷.۶ میلیون نفر در ۱۵ استان رسیده و یک‌سوم خانواده‌های آواره تحت سرپرستی زنان قرار دارند.

در این شرایط، زنان آواره با مشکلاتی مانند نبود حریم خصوصی، تهدیدهای امنیتی و کمبود خدمات اساسی مواجه‌اند و بحران غذایی و شیوع بیماری‌ها نیز فشار مضاعفی بر زنان و کودکان وارد کرده است.

سمیه الطائفی، مدیرکل اداره امور زنان در وزارت اطلاع‌رسانی یمن و رئیس سازمان «انتصاف» برای حقوق، با اشاره به پیامدهای انسانی جنگ و محاصره، خواستار جبران خسارت، رسیدگی به مسئولان این وضعیت و رفع محاصره شده است.

در مقابل، اخلاق الشامی، دبیرکل شورای عالی مادر و کودک یمن، زنان این کشور را یکی از ارکان اصلی صبر و مقاومت مردم یمن دانسته و تأکید کرده است که آنان با تکیه بر آگاهی، ایمان و مسئولیت اجتماعی، در شرایط دشوار به حمایت از خانواده و جامعه ادامه داده‌اند.

الشامی همچنین از حضور زنان یمنی در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، آموزش، مدیریت، فرهنگ، سیاست، رسانه و فعالیت‌های اجتماعی سخن گفته و تأکید کرده است که آنان با راه‌اندازی ابتکارهای اجتماعی و تولید برخی کالاها و محصولات در داخل کشور، برای کاهش آثار محدودیت‌های ناشی از محاصره تلاش کرده‌اند.

بر این اساس، زنان یمنی در کنار تحمل پیامدهای سنگین بحران انسانی، به یکی از پایه‌های اصلی حفظ خانواده، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری جامعه در سال‌های طولانی جنگ و محاصره تبدیل شده‌اند.

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