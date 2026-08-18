به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین در گفتوگو با رادیو «اسپوتنیک» روسیه اظهار کرد که تپه علی الطاهر بهتنهایی اساس نبرد نیست، بلکه مسئله اصلی، تحولات لبنان بهویژه در جنوب این کشور است.
وی تأکید کرد مقاومت این موضع را ترک نخواهد کرد و در صورت حمله اسرائیل، وظیفه ملی خود را با استفاده از همه ظرفیتها و امکاناتش انجام خواهد داد و افزود که در صورت کمک ایران، این حمایت را عاملی تقویتکننده توصیف کرد.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین توافق چارچوب را فاقد کارآمدی دانست و مدعی شد این توافق از ابتدا «مرده به دنیا آمده» و به معنای نقض حاکمیت لبنان است. عزالدین با اشاره به نارضایتی موجود در جامعه لبنان گفت خشم عمومی همچنان وجود دارد، اما استفاده از ظرفیت خیابانی را وابسته به زمان و شرایط مناسب دانست.
وی همچنین از عملکرد مقامهای سیاسی لبنان در زمینه تجهیز و توانمندسازی ارتش برای مقابله با اسرائیل انتقاد کرد.
عزالدین درباره احتمال گسترش دامنه جنگ نیز اظهار کرد که در منطق جنگ، تصمیمگیران باید همه سناریوها و احتمالات را در نظر بگیرند و مقاومت باید برای تمامی وضعیتهای احتمالی در آمادگی کامل باشد.
وی همچنین بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، را نیازمند کسب یک دستاورد برای بهرهبرداری سیاسی دانست و گفت مقاومت در برابر تلاش برای تصرف تپه علی الطاهر ایستادگی خواهد کرد و «پرچم سفید» را تحت هیچ شرایطی بالا نخواهد برد.
این نماینده حزبالله درباره روابط این جنبش با احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، نیز گفت ترکیه پیشتر ابتکاری را در این زمینه مطرح کرده و پس از اطلاع از جزئیات آن، موضع حزبالله مشخص خواهد شد.
وی فضای روابط حزبالله و ترکیه را مثبت توصیف کرد و درباره مواضع دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره استفاده از پرونده الشرع نیز گفت این اقدام بیشتر جنبه فشار و تهدید دارد. عزالدین تأکید کرد موضع حزبالله درباره سوریه روشن است و در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و توافق میان طرفین، امکان دیدار میان رهبران دو طرف وجود خواهد داشت.
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