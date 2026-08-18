برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا اظهار کرد: مراسم سوگواری شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این ویژه‌برنامه پنجشنبه ۲۹ مردادماه، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود.

مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ادامه داد: در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مجید بادکوبه و مهدی نعیمی نیز به مرثیه‌خوانی و ذکر مصیبت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) خواهند پرداخت.

محمدبیگی با اشاره به برگزاری این مراسم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، از عموم ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برای حضور در این ویژه‌برنامه دعوت کرد.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

